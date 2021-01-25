把腦筋動到台積電 台經院:不妨晶片換疫苗

德國經濟部長日前罕見致函台灣政府，希望增加晶片供給量，台經院直言，這凸顯台積電在全球供應鏈占有舉足輕重的地位，既然各國都爭搶台積電晶片，不妨「晶片換疫苗」，雙方互惠互利。

彭博報導，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）已籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，因為當前半導體晶片短缺危及德國汽車產業復甦，從而危害全球經濟回春，他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。

台灣經濟研究院研究員劉佩真表示，晶圓代工呈現淡季不淡的氛圍，且台積電今年資本支出大幅成長至250億至280億美元，顯示台積電接單狀況滿載情形。

劉佩真說明，去年高效運算、物聯網、消費電子、行動裝置快速發展，帶動晶片需求增加，很早就向台積電下單；車用電子受到疫情衝擊，直到去年第3季才緩步復甦，由於下單時間晚，導致晶片訂單生產排程落後。

除了德國經濟部長向台灣喊話，根據日經新聞報導，美國、日本也請求台灣政府提高半導體產量；劉佩真表示，台積電從科技戰到疫情期間，都是兵家必爭之地，在全球供應鏈扮演關鍵角色。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，現在國外都缺晶片，希望跟台灣政府協商，協調台積電晶片優先供應，但照理來說，台積電生產晶片是按照訂單順序，若政府要居中協調，應該將整件事情的意義拉高，如「晶片換疫苗」，不再只是商業行為，而是國與國之間互惠舉動。

孫明德表示，近期桃園疫情升溫，有醫護人員確診，若台灣能以晶片換得疫苗，醫護也能持續守護台灣，讓產業界安心生產，這點或許是台灣政府可以思考的方向。

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