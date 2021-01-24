台幣、韓元REER差距 13個月最大

中央銀行力守新台幣匯價穩定，新台幣出口匯率競爭力遠勝韓元。國際清算銀行（BIS）最新公布的REER（實質有效匯率指數）統計顯示，2020年12月新台幣REER為108.59，韓元REER則是109.97，兩者差距為13個月最大，代表台灣出口價格競爭力續勝南韓。



國際美元去年12月續弱，主要非美貨幣升勢仍大，根據央行匯率統計顯示，2020年12月澳幣飆高4.34％，成為最強貨幣，歐元大漲2.7％，英鎊勁升2.28％。主要亞幣以韓元升值1.87％最多，其次是馬元上揚1.32％，星元走高1.23％，泰銖也上漲1.19％，其他日圓、人民幣、印尼盾各升值0.90％、0.66％、0.5％。



至於新台幣當月升幅1.11％，落居主要非美貨幣的後段班，反映在2020年12月新台幣REER下滑0.36。



BIS統計的REER是估算一國貨幣對一籃子外國貨幣匯率變動指數，指數上揚或下滑，除來自於本身升貶，與所對應一籃子貨幣漲跌，以及物價變動因素相關，REER升高對出口占DGP（國內生產毛額）比重愈高的國家愈不利，REER愈低時，出口報價愈具競爭力。



匯銀主管指出，央行2020年11及12月進場買匯穩定新台幣，反映在外匯存底兩個月各大增121億美元及165億美元，新台幣盤中也守住28元大關，加上尾盤作價重建收盤28.5元防線，結果新台幣REER與韓元差距拉大，顯示單以匯率報價誘因來看，台廠商競爭力優於南韓。