疫情攪局 台景氣動向審慎樂觀

推動台灣經濟的兩個引擎：出口與內需，1月臨時出現意外，出口廠商的缺料、缺櫃問題惡化，加上部桃醫院新冠病毒感染擴大，近期至農曆年節的大型活動全面取消或延期，周一（25日）公布的台灣經濟研究院國內總體經濟預測更新暨元月景氣動向調查報告，與周三（27日）中央大學台灣經濟發展研究中心調查的1月消費者信心指數結果，估測將反映即時情況，適時給政府在政策對應上參考。

台灣經濟研究院是國內外各單位最早喊出「2021年台灣經濟成長率破4％」的預估值，實際參與台經院院內GDP模型暨推估團隊的台灣經濟研究院長張建一，近日依然樂觀看待2021年台灣經濟成長率，一再公開表示，2021年有機會「坐4％望5％」。

針對全球疫情未曾真正平息，拜登總統上任亦未明確解除中美貿易戰、科技戰，張建一指出，即使全球確診人數達到1億人口，還有70億的人口要生活，2021年主流趨勢就是「全球經貿恢復正成長」，亞洲經濟的復甦且較歐美樂觀，台灣正居於景氣向好的核心，製造業出口必然持續暢旺。

中央大學台灣經濟發展研究中心的台版消費者信心指數（CCI），反映的是整體內需動能，調查的六項分項指標：家庭經濟狀況、投資股市時機，物價水準、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財，每一項也都會突顯內需的某一部分。中大台經中心執行長吳大任指出，新冠疫情本土感染擴散最先影響到的必定是內需！

「餐廳聚會和尾牙訂單取消、大型活動取消是第一波影響」，吳大任指出，CCI上個月（2020年12月）指數下滑至70.9點，主要來自「未來半年購買耐久性財貨時機」則重跌13.55點至111.65點，一則是政府打炒房效應，另一方面耐久財還包括汽車、大型家電等購買金額較大的消費，後續很難一再做出樂觀消費。

此外，此次將公布的1月CCI指數，吳大任指出，是在1/19～22期間進行全國電訪調查，這段期間的本土確診案例密集出現，民眾難免心生謹慎，加上台股大盤萬六的飆高令人暈眩，估計整體CCI若能在悲觀區間持穩，已算是大幸。