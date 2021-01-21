手機就是刷卡機 台新手付APP升級

全台首家手機就是刷卡機服務正式上線，由台新銀攜手萬事達卡組織、中華電信21日舉行「台新手付」App強勢升級上市發表會，將手機直接變成行動刷卡機，強調成商戶打拚業績行動收款的最佳利器。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，該行積極響應政府推動「無現金社會」政策，致力滿足全台商戶的行動收款需求服務，商戶可輕鬆享有「台新手付」App升級後的感應收款服務，不受規模大小及所在地區限制，舉凡夜市攤販、市集攤商、個人工作室、直銷業者、計程車司機等，都可直接用手機來完成感應收款。

黃天麟指出，統計2020年民眾使用電子支付的人數已突破1千萬人，顯見行動支付已是國人消費支付常見型態，台新手付收款服務推出後，小型商戶、攤販、甚至是近期受年輕人喜歡的文創市集的商戶，都可自行下載App，不需要再額外架設刷卡機。將手機變身成為刷卡機輕鬆收款，客戶潮湧現時節省找零時間，大幅加快結帳速度，全力衝刺業績，充分運用台新提供的更簡單、更安全收款管理服務。

台新銀行收單金流服務商戶已逾15萬戶，許多商戶受限刷卡機裝設成本或不可移動性及近期因疫情影響，非接觸式收款受重視，升級後「台新手付」App收款利器應運而生。黃天麟說明，所有商圈大小商戶，皆是台新手付首波合作對象。

「台新手付」App支援萬事達卡Tap on Phone感應收款技術，商戶可用具有NFC感應功能的Android手機，下載並安裝「台新手付」App後做為刷卡機感應收款，同時支援各大錢包收款，包含台新Pay、街口、Line Pay等民眾常用的電子錢包，完整滿足商戶及民眾的行動收付需要。

台新銀行近年來對商戶提供數位收付服務不遺餘力，滿足商戶及民眾的全方位需求。黃天麟強調，這次升級台新手付App，讓商戶老闆的Android手機就是刷卡機，用最簡單的方式將手機直接變成感應收款服務工具，可說是創新思維與用心服務的體現，未來也將持續引領無現金社會收付新風潮。