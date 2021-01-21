緊盯企業國外借款抓炒匯 央行直指四手法

央行針對近期透過場外監理，發現有企業利用國外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加情形，經赴銀行實地查核結果，發現有四大不合理情事，將依據相關檢查結果，做進一步的處理。

央行外匯局局長蔡烱民表示，我國外匯資金進出已相當自由，涉及商品、服務貿易及經主管機關核准的直接投資及證券投資等，均無限制，僅對部分短期資金進出尚有企業每年5,000萬美元累積結匯金額限制，依近三年平均每年累積結匯金額實際使用情形統計，企業僅約100萬美元，顯見企業日常資金調度需要額外使用到每年累積結匯金額者並不多。

但近期透過場外監理，發現企業有四大不合理情事，蔡烱民說明，其一，為規避央行累積結匯金額的管理，以極低資本額增設新企業方式，創造每家每年5,000萬美元累積結匯金額。其二，向國外關係企業借款，短期內反覆匯入結售為新台幣，隨即又結購美元匯出，賺取額外匯兌利益。

其三，從國外關係企業借入美元結售，停留新臺幣帳戶未予運用。其四，向國外借入高利率外幣借款結售為新台幣，用於償還較低利率的國內借款。

蔡烱民指出，向國外企業辦理外幣借款，應以原幣保留使用為原則，有實質新台幣用途再兌換為新台幣，不應利用每年累積自由結匯金額，作為炒匯途徑。國內新台幣資金豐沛，企業如有資金需求，可洽國內金融機構辦理新臺幣借款。國外短期借款因未來仍有還本付息外匯資金需求，國內企業可利用換匯交易（FX SWAP）或標準型換匯換利交易（CCS），以降低借款人匯率風險，且毋需計入每年累積結匯金額。

蔡烱民重申，銀行業受理客戶匯入資金，除應遵循央行規定，切實輔導客戶據實申報外，也應依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、金融監督管理委員會所訂之「金融機構防制洗錢辦法」及內控內稽等相關規定辦理，落實深入瞭解客戶並查核相關交易佐證文件，驗證實際外匯收支或交易需求後再予受理，不宜僅做形式上查核。

維持金融穩定與外匯市場秩序為央行職責，蔡烱民強調，對於結售外幣借款未具實質新台幣用途者，央行將加強專案檢查，及要求申報義務人據實說明，以覈實外匯收支或交易申報資料的正確性，並進一步強化央行相關規定，以抑制炒匯行為。

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