許勝雄樂觀看待2021年經濟景氣

全球疫情依然嚴峻、國內也暴發醫院感染，三三會長許勝雄20日仍樂觀認為，台灣不是內需經濟為導向，台灣還是以出口為導向，很多產業產值在不同國家、在國外生產，如果當地沒有發生產業斷鏈或是供應體系的扭曲，2021年經濟成長狀況還好。

他還說，過去台灣很多習慣在春節期間到國外去旅行消費，現在因為疫情的日關係都留在台灣，國內很多地區住宿都人滿為患，甚至訂不到房，因此國內的基本消費還不會那麼嚴峻。

許勝雄不否認，全球疫情確實很嚴峻，日本、德國都採取相當於封城的措施，也大大的影響了經濟與生活，預計要到第二季、甚至年中疫苗大幅度施打後，才能夠回復正常。

不過，許勝雄依然樂觀的表示，2021年不管疫情如何變化，各智庫都預估全球經濟成長可以達到5.2％，如果全球經濟上來，台灣經濟必然可以上來，因此3.83％的成長率是可以預期的。

他還說，台灣GDP不完全靠內需市場，台灣還是以出口為導向，台灣很多產業產值在不同國家、在國外生產，如果當地沒有發生產業斷鏈或是供應體系扭曲，經濟成長狀況是還好，過去台灣習慣到國外去旅行消費，現在很多地區住宿都人滿為患、訂不到房，因此基本消費還不會那麼嚴峻。