過年換新鈔看這裡！快速兌鈔攻略報你知

金牛年來報到，中央銀行因應民眾過年換新鈔討喜氣的需求，發行局局長施遵驊宣布，今年新鈔兌換事宜，預計2月3日至2月9日五個營業日辦理，包括台銀在內的8家金融機構、454個據點將可換新鈔，可連結Google地圖及QR Code，確定換鈔分行位置。

施遵驊說明，今年新鈔兌換日期為2月3日至2月9日，共計連續五個營業日，仍洽請台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台企銀及郵局等8家金融機構，選定454家分行（分局）為指定兌鈔地點。其中7家銀行有371家指定兌鈔分行，郵局都會區的24家指定兌鈔分局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾，另有59家偏遠地區分局，於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

施遵驊指出，為加強服務民眾，央行於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖（https://reurl.cc/8nZn3d）及QR Code，方便民眾使用手機查找。央行也將在2月2日至2月8日，在主要報紙刊登公告，詳列454家指定兌鈔分行（分局）名單。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔，壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要民眾可前往兌換。

施遵驊提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，可洽其他鄰近兌換地點辦理。另為節省社會資源，提醒民眾宜視需要兌換新鈔數量。

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