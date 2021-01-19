首家純網銀上線！樂天銀推7天高利定存

台灣首家純網銀正式上線營運！樂天國際銀行19日低調宣布正式對外營運。樂天國際銀行董事長簡明仁日前預告將有「殺手級」服務，此次樂天國際一上線就推出兩大亮點服務「快樂會員制度（Happy Program）」和「樂天生態圈」，未來將成為樂天國際銀行推動金融創新的兩大引擎，另外，高利「七天定存」與VIP點數回饋相當於30％，相當吸睛。

不同一般銀行開幕，走敲鑼打鼓辦活動的路線，樂天國際銀行上線走低調風。樂天國際指出，這是根據日本的經驗所做出的決定，因為過去選擇大張旗鼓上市的都會被駭客盯上，所以為了資安考量最終選擇低調上線營運。

樂天國際銀行進一步指出，「快樂會員制度（Happy Program）」是日本樂天銀行創立的會員制度，依據客戶存款和的交易數據區分出5個會員等級，由低至高分別為「基礎、進階、尊榮、VIP及Super VIP」，客戶依據不同會員等級可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。

「快樂會員制度（Happy Program）」，客戶開戶即自動享有會員優惠；更與日本同步享有已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數、並折抵特定消費，累積的樂天點數還可兌換至日本使用，帶領金融生態圈場景跨越國界。

樂天國際指出，在正式營運初期，樂天國際銀行首先提供線上開戶、靈活定存、APP轉帳、貸款即時評估等服務。完成開戶後，金融卡會直接寄送到府，登入網路銀行或App即可啟用卡片，卡片除可於國內及國外提款，在日本提款還可依會員等級享有免手續費的優惠。

樂天國際銀行秉持「使用越多，回饋越多」的會員經營理念，提供經常性的轉帳、提款等特定金融需求，也能累積點數。舉例來說，VIP以上的會員等級只要完成一筆指定交易，即可累積3點樂天點數（1點=新台幣1元）。假設進行一筆台幣1000元的跨行轉帳交易，被收取10元的交易手續費，可獲得樂天點數3點，相當於30％的回饋！

樂天國際銀行致力提供普惠金融的銀行服務，首度推出台幣7天定存，提供相對於樂天國際銀行新台幣活存牌告年利率高達10倍之定存年利率，讓小資族能兼顧資金運用的彈性與增值。

對於有資金需求的客群，樂天國際銀行提供全程線上作業的信貸評估。只要先完成開戶，當有信貸需求時即可線上申請，信貸年利率1.99％起，最快1分鐘內即可獲得快速又明確的評估！即日起至2021年3月31日止，樂天貸-感謝祭」專案開辦費均一價新台幣1,000元！

樂天國際銀行指出，歡慶開業期間，推出多項優惠活動，即日起至2021年6月30日，成功開戶即可獲得免費升等為VIP等級會員，享有每月各8次的「跨行轉帳／國內提款／日本提款」免手續費優惠、每月1次的跨行存款優惠、指定交易3倍累積樂天點數，及樂天市場月月免運一次及樂天Kobo電子書月月5折等VIP專屬權益。2021年3月31日前，邀請好友透過您的推薦序號開戶並且下載登入App，分享者和好友分別可獲得新台幣100元的交友獎勵金。

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