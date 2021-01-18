合庫紓困總動員 評比七個第一

合庫全力執行紓困貸款展現亮眼績效，根據18日金管會對全體國銀頒發的紓困評比13個獎項，其中合庫不僅拿下九個大獎，更在七大評比項目奪得第一，比重超過一半，另兩項評比亦高居第二，顯見合庫對疫情紓困全力總動員。

金管會去年鼓勵全體國銀投入疫情金援，特別舉辦專案競賽，並以金額、件數及效率三面向分組評比。合庫除270家分行共體時艱，合庫董事長雷仲達更站上第一線率總行對270家分行通路緊鑼密鼓督軍，包括初期即派遣神秘客抽查營業單位，甚至雷仲達還扮神秘客抽查，以確認分行的熟稔業務及是否積極協助客戶。

雷仲達強調，紓困不僅是業務，也是助人行善，因此不僅要求速度，也要傳遞溫度：「讓需要資金的企業獲得協助不僅是銀行存在的意義，更是善盡社會責任的表現」。合庫在執行紓困上，已善用國內營業據點最多及民營企業放款規模最大的廣大客戶基礎，內部凝聚共識團結合作進行紓困，尤其在執行上採「即時獎勵不懲處」措施提升士氣，讓全體員工皆體認善盡企業社會責任的熱誠與使命感。

面對疫情仍持續衝擊產業，雷仲達指出，接下來合庫也將持續投入紓困，繼續守護全力相挺，並為迎接國內經濟後續走向復甦暢旺的榮景，合庫也會攜手大、中、小型企業，為促進社會發展及振興台灣經濟繼續貢獻心力。

合庫指出，去年在疫情發生之初，行政院已對疫情紓困下達「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」指示，雷仲達除了在第一時間就下達全行總動員投入紓困的指令，還要求簡化書表文件及作業流程，從寬、從速、從簡核實放貸，因此合庫在公辦新貸營運資金、新貸振興貸款及自辦舊貸展延紓困效率都榮獲第一。

18日金管會特別舉行頒獎典禮，並由行政院長蘇貞昌、政務委員兼國發會主委龔明鑫，及金管會主委黃天牧出席頒獎，展現政院對國銀投入紓困的重視。