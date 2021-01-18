迎金牛 台新銀開運物大放送

農曆年節腳步漸近，因應民眾除舊佈新，也祈福求好運，台新銀行延續多年傳統，準備了在金庫吸滿財氣的「開運水」、經廟宇祈福加持的「發財金」，18日起於全台分行發送客戶，希望民眾「金牛年」能牛轉乾坤、大發利市、財運亨通。

台新銀行客群經營處副總經理楊郁敏表示，今年特地加碼「開運水」數量至9萬8,888瓶，與「發財金」3萬8,888分，都以「發」諧音8的數量進行安排，期望「金牛年」民眾可牛轉乾坤、大發利市、財運亨通，2021年都有個好的新開始，且為讓更多民眾都可討個好彩頭，並與合作夥伴全家便利商店推出「聯名款開運水」，民眾只要在全家消費達指定金額，即可獲贈一瓶。

18日開始台新銀行全台分行除發送「開運水」及「發財金」，還有深受小朋友喜愛的「牛年小提燈」，因數量有限，都是送完為止。楊郁敏指出，「開運水」和「發財金」都有其建議使用方式，民眾拿到「開運水」可放在家中財位，擺放至元宵節後再飲用，或將開運水由外往內向家中灑，象徵將財氣帶進家門。

以生肖金牛為設計主題的「發財金」，建議民眾領取後可以放在皮夾或保險箱中，以招財氣，期盼辛丑牛年都可牛勢衝天。楊郁敏說明，金牛年立體小提燈，以具有勤勞特性的台灣水牛發想設計，金色提燈主體搭配彩色繽紛的牛角，蘊含迎向光明及美好未來的期望，凡是台新YBO兒童會員，均可至全台各分行領取一分。

特別的是，今年台新專屬款「開運水」還藏有彩蛋，楊郁敏強調，民眾只要掃描「開運水」包裝上的QR Code，下載台新Richart Life App，完成首次登入即可獲得五點台新Point，透過App快速綁定台新Pay掃碼付款，就能開啟點數即時折抵功能，於全家、路易莎等商家使用台新Point輕鬆進行消費折抵。台新銀將持續提供滿足民眾各項生活金融需求的服務，致力協助守護客戶財富。