銀行人民幣存款餘額 連三年衰退

中央銀行18日公布最新數據，銀行人民幣存款餘額2020年底為人民幣2,444.89億元，全年共減少165.44億元，也是連續第三年衰退，合計三年來銀行人民幣存款共大減777.65億元。



銀行外匯主管指出，近年人民幣存款退燒，最主要原因還是利率優勢不再，銀行近年鮮少再祭出高利存款，加上人民幣理財管道日漸多元，包括人民幣計價基金等，分散了投資人對存款的喜好。



但2020年12月單月，人民幣存款餘額單月大幅增加86.3億元，創2014年5月以來逾六年半最大增幅，是較特殊現象。央行官員說明，主要是國內母公司匯回大陸子公司股利、法人戶收回人民幣債券投資，還有股本投資匯回、OBU匯入關係企業的借款，其中更以前二項為主，尤其是收回人民幣債券投資。



官員說明，畢竟人民幣債經過一波大漲後，近期又陷入違約風險，「居高思危下，不如先落袋為安」，但投資人因看升人民幣，也未轉出或轉換幣別。



央行統計，2020年12月有一檔國際板人民幣債到期、金額7.82億元，新發行一檔、金額僅1億元，人民幣計價基金也只有一檔新募集，且當月淨申購僅0.11億元。央行官員認為，從債券與基金變動來看，推測是居高思危的風險意識上升。



至於匯款，2020年12月增加380.42億元，央行官員說，DBU增加主要來自電子業三角貿易貨款增加及股利匯入，還有保險業國外投資增加，資金來自結購人民幣債券；OBU則是不同銀行間OBU借款增加。



央行官員表示，統計2020年全年銀行人民幣存款餘額減少6.34％，已是連續三年減少，但幅度遠低於2019年的大減12.53％和2018年的7.39％，主要是2020年下半年人民幣展開強勁升值，包括個人及法人戶第三季先趁機退場，但眼看第四季人民幣延續走升不變，加上預期疫情短期內難以終結，退場態度轉趨保守。