定存族慘了 公股銀行股利大縮水

把公股金融股當定存股的股民要失望了！受疫情與低利、銀行必須保留現金衝擊，公股金控與銀行2021年配發現金股利將大降，更有公股金融高層直言「不配發現金股利是選項之一」。

現金殖利率 難比往年

過去公股金融為了滿足股東和小股民，都會力求多配發現金股利，以2020年為例，上市公股金融包含兆豐金、第一金、合庫金、華南金、彰銀與台企銀，配發股利不是一半以上是現金甚至是全現金，現金殖利率達到4%、5%，公股金融股也被股民視為定存、高殖利率概念股。

但2020年景氣低迷、全球低利以及配合政策協助紓困影響，公股金控與銀行獲利衰退，大舉衝擊公股金控配發股利的能力。

如兆豐金過去多配發「全現金」，配發率約8成左右，但2020年兆豐金每股稅後純益（EPS）1.84元，遠不如前一年的2.13元，就算今年配發率達到9成，也頂多現金1.65元還不如去年的1.7元。

須保留現金 改配股票

多數每股賺超過1元的公股金融股包含兆豐金、第一金與合庫金，旗下的主要銀行都列入「系統性重要銀行」（DSIBs），俗稱的「大到不能倒」銀行，必須在4年之內額外增提緩衝資本4個百分點，多少都會影響金控股利的配發。

過去以配發現金為主的第一金坦言，股利政策會改變，今年擬降低現金比重，增加股票股利。

此外，公股銀高層表示，金管會希望銀行可以多保留現金和資金以應付未來可能發生的風險，過去盈餘高達7成上繳金控現可能降到最低3成，大大影響到配發股利能力。

借錢發股利 更不可能

過去公股金融為了「維穩」股利政策，即使獲利不佳，也會借錢發股利，惟近幾年金管會不樂見金融業借錢發股利，對現金股利穩定是雪上加霜。

2020年每股獲利賺不到1元的公股金、銀行，如華南金、彰銀、台企銀等要配發現金股利難上加難。甚至公股金融高層直言「不配(現金)股利可能是選項之一」，卻也有公股銀表示，雖然配發的現金遠不如2020年，還是會勉強擠出一些回饋股東。

(中國時報 吳靜君)