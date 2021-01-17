企業紓困還本 可望再延半年

疫情衝擊仍然未見好轉，使政府乃至銀行不得不再放送「紓困利多」。公股金融圈人士透露，經濟部等政府相關部會已經詢問大型行庫意見，去年因疫情而展延還本一年的企業紓困案，由於國際間疫情仍未好轉，特別是國際觀光飯店業衝擊仍大，因此相關部會以及大型行庫已經有默契，企業紓困還本將可望再展延至今年6月底，最快本周宣布。

此外，由於再傳出有醫生、護理師確診的本土型病例，因此多家公股銀行已經開始再拉警報，通令各地區的分行，尤其是桃園地區的分行要格外的注意執行相關的防護措施。

包括經濟部、交通部、文化部、衛福部、農委會、央行等六大部會，都有提出新冠疫情的專案紓困，其中，央行的C方案小規模營業人紓困，已確定緩繳本息的期間，將從2020年底再延長至今年6月底；金管會也宣布個人金融包括房貸、信貸等紓困展延同樣延長至今年6月底，現在僅剩企業戶的紓困是否再延期尚未宣布。

根據金管會的最新統計，截至2020年底為止，各部會以及銀行所自辦的紓困專案，全國共有28萬5,832戶企業獲准紓困，總金額高達2兆7,899億元，其中包括了1,277家上市櫃以及興櫃公司，獲准3,597億元紓困，至於非公開發行公司的紓困金額則高達2兆3,837萬元。

據了解，包括經濟部、交通部等部會上月就已開始探詢各大行庫的意見，詢問因應當前疫情及產業景氣的狀況，原本展延本金還款到去年底的措施，是否有必要再延長；大型行庫主管指出，現在儘管因為外資匯入，使台股大盤指數不斷勁揚，「大多數公司營運仍很低迷，整個疫情的衝擊仍持續」，因此展延實有必要。

行庫主管直接舉國際觀光飯店、航空產業、旅行社等觀光產業為例指出，原本以為疫情今年就會好轉，可以帶動國際旅遊，但是現在看來疫苗的效果如何仍有高度不確定性，而且國際間的疫情因為病毒「變種」等似更升溫，因此預料各國間仍會持續一定的檢疫、隔離，其他不少製造及服務業亦面臨類似挑戰。

大型行庫指出，因此企業紓困也應比照個人，還本繳息再展延半年至今年6月。