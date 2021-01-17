電商夯 行動支付晚上比白天更火熱

電商交易頻繁，讓行動支付在夜間變得比白天「更光明」。根據財金公司的最新統計顯示，2020年的全年「非實體通路」已從2019年的30.31％成長至35.71％，為網銀問世以來最大幅成長。

該統計顯示，從2012～2020年，金融卡使用的「非實體通路」交易筆數從8,172萬筆成長至2億9,629萬筆，已經成長快三倍，占全體金融卡使用的比重則是從17.81％增至35.71％，增加超過了17個百分點。

另一引人矚目的現象在於，財金公司統計2020年各時段區間交易統計，從晚上9點至隔日清晨4點的時間，金融卡的使用比重顯著成長。金融圈人士指出，其中大半成長量集中在轉帳或匯款，除了繳卡費或支付與股票交易相關交割款有關等理債、投資需求，這與電商交易的付款有關，且主要成長量應來自於電商交易的付款。

統計顯示，儘管各時間帶的占比，目前仍然以下午5點至晚上8點為前三大，占比都接近7％，但是交易使用明顯成長的時間帶集中在夜間9點過後至隔日清晨4點，其中，增量最大的為夜間11至12點，成長了約0.1個百分點，另外午夜至凌晨1點則是成長約0.08個百分點、2至3點成長約0.07個百分點，金融圈人士認為，與電商交易有密切相關。

財金公司的統計數據也顯示，電商交易的活絡從轉帳總金額的增加亦可看出。在2012年，全年的轉帳總金額為4兆5,554億元，但到了2020年，全年轉帳總金額為9兆4,576億元，成長了將近5兆元，占整個金融卡交易總金額的比重從70.6％增至79.28％。

至於現金提款金額同期間僅從1兆7,865億元增至2兆3,329億元，成長僅5,000多億元，比重因此降至兩成以下。