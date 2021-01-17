金融卡轉帳 首度超車提款

電商交易熱絡，尤其是線上團購大行其道，使金融卡交易的提款和轉帳兩大項目2020年首見「黃金交叉」。根據財金公司2020年全國金融卡使用統計，2020年全年金融卡提款比重從2019年的46.79％降至41.22％，轉帳比重則由39.12％提高至42.8％，是史上轉帳占比首度超越提現，具有高度的指標意義。

財金公司最新統計顯示，全體金融卡使用的總筆數，2012年時為4億5,887萬筆，但到了2020年已增至8億2,965萬筆，增幅接近一倍；至於提款、轉帳筆數，在2020年分別為3億4,198萬筆及3億5,509萬筆，相較於2012年提款與轉帳筆數分別為2億5,041萬筆、1億1,661萬筆，轉帳筆數近八年成長逾兩倍，高於提款的增幅。

金融卡使用的各大類目當中，提款、轉帳一直是占比最高的兩大類目，餘額查詢則是名列第三。根據財金公司統計，從2012～2020年，「提款」在全國的金融卡使用占比自54.5％降至41.22％，但是「轉帳」則是從25.41％增至42.8％，而2020年轉帳占比更是首度超越提款。

金融圈人士指出，除了在實體或是網路商家由信用卡或行動支付進行非現金支付，其實轉帳匯款有愈來愈大的部位是集中在人際之間的「團購」或「群購」，尤其是現在LINE上面人際間的群組林立，就有很多「群購」應運而生，已成為電商模式愈來愈重要的一環，這種群購大部分不受理信用卡付款，而是透過轉帳的方式讓群友匯款到群主的帳戶。

此外，銀行主管也表示，有不少知名民宿並未加入具有高知名度的網路訂房網站，而是自架網頁讓網友線上訂房之後，直接將訂金匯入民宿主人的帳戶。

銀行主管分析，上述例子也證明其實有很多「隱形」的非現金支付（行動支付），是暗藏在金融卡的轉帳匯款，但往往外界在統計行動支付時並未計入這一塊，但目前轉帳匯款其實已愈來愈成為非現金支付、行動支付的大宗。