合庫CoLAB 12件產出申請專利

純網銀陸續開張，全體國銀已進入全面備戰狀態，金融科技更是國銀之間一較長短的重頭戲，其中老牌行庫合作金庫成立「創新實驗室」近一年多來大有展獲，靠著將近30位年輕人在合庫創新實驗室CoLAB的腦力激盪，累計對於CoLAB成員發想的創意，合庫已提出12件與線上貸款、數位開戶相關的金融專利申請。

此外，去年第4季CoLAB再有突破。據了解，CoLAB與台灣微軟公司已開始進行「人工智慧應用場景」的相關合作，藉由理解人工智慧的智能認知服務，來應用包括語音轉換文字（STT）、文字轉換語音（TTS）、自然語言理解（NLU）、情感分析、AI深度學習等最新技術，根據合庫內部對雙方合作所能發揮成效的預期，今年可望以數位化、簡單化、AI化、客戶體驗化的方式，再產出及規劃更多創新人工智慧可能應用的場景。

合庫董事長雷仲達領軍合庫近三年來，除了擴大合庫外匯業務版圖，帶出合庫在樂齡安養的相關金融服務與產品線之外，另一個前所未有的創舉，就是開公股銀行乃至於全體國銀先河，在旗下擁有270家全國最多分行的合庫銀行成立了「創新實驗室」（CoLAB），而雷仲達所打造的CoLAB，除了使合庫現有的上百件專利案有更寬廣的加速應用空間之外，也成為培育合庫金融科技人才，以及金融科技新專利產出最為重要的搖籃。

對於創意的應用，合庫主管以「創意落地」形容並指出，創意落地的部分主要聚焦在「數位開戶」跟「數位申請信用貸款」兩大部分，在兩大領域相關申利專利項目就占了12項，例如透過數據分析技術選定信貸客戶、透過自動化流程縮短人工處理時間，以及運用行內資料共享技術來縮短開戶流程等，讓客戶進行數位開戶的時間更短，這些均在申請專利之列。

根據CoLAB目前最新的組織架構及人力編制，共有28位成員，且近一年來平均年紀不斷下降，最新的平均年紀區間為30至32歲，可說是不折不扣的「合庫新生代」；對此合庫高層指出，上述成員全都是從合庫各業務部門、資訊部處等重要單位選出，其中也包括了許多7年級生的優秀儲備菁英，他們具備了海外分行、財富管理、授信、外匯等業務背景，有些亦有UI/UX長才，或是具有機器理工、心理系等資料科學出身背景者。

合庫高層也轉述董座雷仲達對成立CoLAB的願景指出，合庫目前就有100多件專利，希望在成立CoLAB之後，這些專利有更多尋求應用的空間，而現有的28位成員，正是未來合庫在fintech發展上的「種子部隊」。

位於合庫銀行中崙總部大樓20樓，擁有寬廣高樓視野的CoLAB，一進去就被開闊的視野，以及cozy的空間規劃所吸引，而CoLAB能在這麼好的空間場域設置，可說應全歸功於雷仲達當初的關鍵性決定，因為在雷仲達接任合庫金董事長之初，原本CoLAB的所在，是規劃為董事長接待VIP、宴客的地方，不過雷仲達一直未予使用，反而決定應該打造一個可讓同事能產生更多創意、發想、可自由思考的空間，於是成為了CoLAB的落腳處。

本身是央行外匯局官員出身，並曾外派中美洲等海外地區多年的雷仲達，在接收新事物上向來具有高度的視野及格局，包括在成立CoLAB之前，他已經二度赴海外進行相關考察，一次是隨銀行公會前往以色列，參訪當地由國家支持成立的新創基地Base Camp，接下來他再前往日本參觀三井住友集團在東京澀谷的開放式創新基地（Hoops link Tokyo Innovation Hub），這二次的經驗，均令他深刻體會到透過開放空間與各式的新創公司、重點企業、大學等多方互動、聚會，將能創造出更多的「新業務」，特別是針對金融科技創意的應用，進行更有效率的合作、運用，因此即責成合庫內部進行創設CoLAB的規劃，對此合庫亦以超高效率執行，在半年多之後，合庫CoLAB在去年第三季開始正成式立。

雷仲達重視人才的培育，也重視創意的發想，其實在CoLAB成立之前，雷仲達剛來合庫第一年，就開始舉辦「策勵營」，之後就由此誕生了23件金融專利的發想，CoLAB則是另一個把金融科技創新帶向新高峰的全新機制。

而對於這些種子部隊的成員，雷仲達也指出，隨時都可以根據需求，以及成員們的意願，進行動態的調整：「不要有boundary（界限），而是能隨時因應需要自由調整！」這樣才不會限制創意發展的空間。雷仲達對此舉例，像是電金部亦在研議「輪替制度」，讓部分人員可以輪替，並有繼續招募新血的空間，已在規劃未來採取推薦及招募雙軌制度，大約1至1年半來更換部分成員一次。

至於對CoLAB成立的短期、中長期規劃，雷仲達則說明，在短期內，CoLAB會帶來更多專利的產出及應用發揮的空間，而在中長期，則希望透過CoLAB，來帶動合庫人的創新DNA，為整個合庫帶來創新文化的形塑，透過對員工創新的激勵，讓員工們對於在合庫工作更有向心力。

除了提供CoLAB這樣的場域，合庫為此還特別請來KPMG來教導成員們如何進行創意的發想，在第一年產出了14個專利之後，雷仲達指出，接下來CoLAB

成立的第二年，合庫已鎖定了以「客戶體驗的優化」作為主題，鼓勵CoLAB成員們對此發揮創意。

對此雷仲達也進而說明，之所以採用「客戶體驗的優化」作為主題，是希望在數位金融時代、純網路上路的當下，合庫的數位金融服務也具有高度的競爭力，其中客戶覺得合庫所提供的數位金融界面好用非常的重要，對於「好用」的定義，雷仲達認為，友善、便捷、快速是三大重點，未來合庫在優化APP時，也必須把握這三個重點，例如，畫面要友善，或是在轉帳的頁面上，如何能在短短的1至2頁內就能操作完成，或是指按3、4個按鍵就能完成，這些都是可以精進之處。

雷仲達指出，合庫透過教育訓練、小組協調工作、工作坊及透過外部的產官學各機構橫向交流，來讓CoLAB成員多面向聚焦探討客戶的體驗、開放銀行及創新策略等數位轉型主題，對於希望未來能夠透過CoLAB，為整個合庫帶來創新文化的形塑，雷仲達對此分析，希望未來能透過CoLAB成員的流動，導入新興科技或是創新方案，以擴大影響到業務發展、行銷、營運等策略執行單位，以讓員工，特別是主管在設計產品及服務時能因此而更有新思維。

在雷仲達看來，儘管很多國外同業已經設立了創新實驗室，但他認為CoLAB不是一種風潮，對合庫而言應以「打造企業文化」的概念來期許，CoLAB並非要為合庫產生很多新科技的技術，而是要為合庫產生更多的商業創新價值，從而能為客戶帶來更多具成本效益、且讓客戶信賴的金融服務，在這個過程中，合庫的創新文化也因此不斷厚植。

在產學合作方面，除了和政大、中山等大學機構進行創新實驗的產學合作之外，合庫亦在去年12月，和金融研訓院芬恩特共同開立「創新服務設計數位培訓專班」，已在9月完成培訓，主要是針對總行業務人員，以金融服務設計作為主軸，目標在於讓員工可理解跨產業的策略視野範圍、運用視覺化工具解出數據裡的商機、掌握消費者廣泛使用手機與社群媒體的習慣，來學習設計適合與客戶互動的服務、並能相對應評估新服務成效的指標。

不僅如此，為讓CoLAB產出的創意能快速找到應用場域及相關的解決方案，合庫還和歐洲最大的孵化器公司Rain Making進行合作。Rain Making看好台灣市場，已在台北市、林口、南科等都已有駐點，雷仲達對此指出，該公司在其資料庫中，擁有5000多家公司名單，因此若有任何的金融創意發想，該公司即可透過資料庫中這些公司的名單，找出可針對新創意發想，提出進一步解決方案的公司，從而取得應用的空間，更有效率的找出new business model。

而除了成立CoLAB來提供合庫金融創新人才創意發想的空間，雷仲達同樣也高度重視整個合庫人才的「跨域交流」，合庫其實近二年來，已擴大招募具有資訊、理工、資安、電金等背景的數金人員，來儲備未來發展數金所需要的中堅工程人才，而另一方面，這些人才加入合庫之後，也鼓勵他們亦可往其他業務領域進行交流。

對此雷仲達形容，現在是「金融跨域的時代」，也高度鼓勵銀行裡包括了法律、會計、資安等非金融領域的人才，能進一步涉足銀行的業務面。其中，他特別鼓勵有這些專才的同仁們，在總行升到副理之前，即可派往分行來歷練業務，對此總行也會在該分行指派對放款業務熟練的經理，與這些跨領域來見習放款等業務的同仁們搭配，提升其學習業務的效能，並希望能透過這樣的交流，讓人才的交流亦能no boundary的跨領域。

從CoLAB的成立，到合庫全方位的培訓人才，乃至於產學合作交流，雷仲達在打造合庫的金融創新文化上，可說多管齊下，兼具廣度與深度，合庫擁有270家分行，是擁有全國最多據點的老牌銀行，但在雷仲達看來，在合庫注入了創新文化的基因之後，眾多的分行、龐大的業務其實更有揮灑的空間，有高度格局、視野的雷仲達，在為合庫打開人才、業務跨域交流的同時，也正在為合庫的發展突破疆界。

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