成立CoLAB 合庫重視部門輪動

為了從行內自行培養更多金融科技的人才，合庫董事長雷仲達不僅成立CoLAB，而且還重視「部門輪動」，如此一來，一方面可持續讓有創意的新血不斷加入，另一方面也可以依據現有成員們的意願隨時進行動態調整，在雷仲達看來，這種作法，較不會限制年輕行員創意發想的空間，合庫將採取推薦及招募雙軌制度，大約1至1年半來更換部分成員一次。

合庫高層亦轉述雷仲達的想法指出，雷仲達認為合庫擁有270家分行，是擁有全國最多據點的老牌銀行，在合庫注入了創新文化的基因之後，眾多的分行、龐大的業務其實更有揮灑的空間，而CoLAB的成立，不但可為合庫打開人才、業務的跨域交流，同時這些發想創意也因為合庫龐大的分行家數及業務量，也更有作金融創新實驗及應用的空間。

對此合庫高層指出，除了成立CoLAB，雷仲達亦指示多管齊下來進行產學合作，包括和政大、中山等大學機構進行創新實驗的產學合作之外，為讓CoLAB產出的創意能快速找到應用場域及相關的解決方案，合庫還和歐洲最大的孵化器公司Rain Making進行合作。Rain Making看好台灣市場，已在台北市、林口、南科等都已有駐點。

合庫主管也說明，該公司在其資料庫中，擁有5000多家公司名單，因此若有任何的金融創意發想，該公司即可透過資料庫中這些公司的名單，找出可針對新創意發想，提出進一步解決方案的公司，從而取得應用的空間，更有效率的找出新的商業模式。

而除了成立CoLAB來提供合庫金融創新人才創意發想的空間，在雷仲達指示相關部室主管進行人力資源「跨域交流」的規劃之下，合庫其實近二年來，已擴大招募具有資訊、理工、資安、電金等背景的數金人員，來儲備未來發展數金所需要的中堅工程人才，包括未來也將安排這些人員往其他業務領域進行交流。

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