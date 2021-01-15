以房養老穩步增 去年衝276億

高齡化加少子化，養兒不再防老，「以房養老」才可靠。金管會公布2020年全年「以房養老」業務，到去年12月底已核貸達4,842件、核貸金額達276億元，且去年每季以10億元左右的速度穩定成長中，相較2019年不論在件數、金額上都成長二成左右。

銀行局統計，2020年以房養老貸款核貸件數4,842件、較2019年的4,080件成長19％，核貸額度276億則較2019年成長21％，不管是件數還是金額都呈現穩定成長趨勢。

承作以房養老（商業型不動產逆向抵押貸款）最積極的前五大銀行，都是公股行庫，分別為合庫銀行、土地銀行、台灣中小企銀、第一銀行、華南銀行，其中，合庫與土銀的核貸件數都破千，分別有1,924件、1,507件，核貸額度則以合庫拔頭籌，核貸114.01億元。

合庫是最早開辦以房養老業務的銀行，自2015年底就推出，迄今剛滿五年，就金管會統計，除八大公股行庫陸續開辦外，還有中信、台新、上海商銀、安泰、陽信、高雄銀等六家民營與地方銀行共14家銀行承作，但辦理狀況仍以公股行庫為主，前六大銀行均由公股包辦。

就區域來看，北部都會區民眾較能接受「以房養老」，光是北北基的件數就有2,499件，占比逾五成、核貸額度約194億元，占比高達七成。銀行業者分析，主要是北北基房價較高，能貸到的金額也較多，帶動申辦意願。

就性別來看，女性申辦以房養老的情況較男性踴躍，申請占55.49％、男性44.51％，銀行局分析，可能是很多夫妻購屋時，產權多登記妻子名下，還有女性較長壽等。

至於以房養老貸款案件平均承作年限，則是18.44年。

信託公會建議，「以房養老」也可結合安養信託業務，將逆向抵押借貸出來的款項，按月存入安養信託帳戶，專款專用以支付年長者退休安養生活所需費用。

對於想入住安養中心或手上持有一間以上不動產的高齡者，可以規劃安養信託結合「留房養老」業務，讓年長者房子由銀行業者協助出租，將租金收益作為安養信託專戶資金來源，專款專用支應安養生活所需；也有業者與年長者簽訂「不動產保全信託」契約，以避免不動產被不肖子孫或親友盜賣。