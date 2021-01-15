金管會「邦」忙！ 立委批金金併有3不管

富邦金收購日盛金疑慮未解，立委高嘉瑜15日表示，難道台灣史上第一宗金金併就要在疑雲重重中過關，並痛批金管會「三不管、三不會」，自失金融監理的高度，絕對難辭其咎。她也諷刺，富貴要人幫，富邦有金管會幫？

高嘉瑜指出，金管會有「三不管」，包括不管股東透明、不管日盛中資和不管洗錢防制。她表示，金管會去年7月開始推動的「股東持股透明行動方案」，要求大股東申報持股時，必須將實質受益人及最終控制權人一起申報，有這樣的制裁工具，金管會為何還是毫無作為？

高嘉瑜也說，日盛金的中資背景從2009年以來就傳聞不斷，金管會從2017年開始要求日盛金說明資金來源，但日盛金大股東建群投資的最終受益人陳銘達卻以拖待變，就算最後罰5,000萬，相較可以獲益的120億，這5,000萬罰款根本不痛不癢。她更痛批，金管會協助富邦金幫中資脫產，把中資洗成台資，金管會是以身作賊。

高嘉瑜另外也指出金管會有「三不會」，包括不會金檢、不會變通和不會讓富邦失望。她說，金管會明明有「金融檢查權」等武器，如果遇到有金融犯罪嫌疑的案件，甚至可以報請檢察官許可，向該管法院聲請核發搜索票後，會同司法警察，進入金融機構或相關處所實施搜索，為何要放棄？

高嘉瑜表示，金管會一直被動等日盛金補件，和陳銘達視訊約談，根本是虛晃一招，那為何不直接去日盛金查帳？她指出，金管會過去調查大同案是用查帳和交叉比對的方式，揪出隱藏在的大同公司的假外資真中資，同樣方式可以查大同，為何不敢查日盛金？難道真的是富貴要人幫，富邦有金管會幫？

（CTWANT）

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