理專監守自盜頻傳 金融業應建立風管措施

近來金融業發生舞弊情況，勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所日前舉辦「金融業公平待客原則及舞弊防制」指出，金融業應建立完整的行為風險與金融犯罪管理架構，以增進金融消費者對市場之信心及促進金融市場健全發展，並透過「強化客訴管理、金融友善服務、神秘客情境測試」，建立行為風險管理完善措施。

據金管會統計，2020年銀行在財富管理業務上挪用客戶款項造成的損失總額為3.2億元，而2019年的相關損失為4.48億元。這些損失遠高於2016年至2018年間平均每年約4,100萬元的損失。

勤業眾信聯合會計師事務所金融服務產業負責人吳怡君表示，為落實金融消費者保護，主管機關訂定諸多相關法規。除上市櫃公司需遵守「誠信經營守則」外，在「金融消費者保護法」之下更有「金融服務業公平待客原則」。

此外，針對銀行業及保險業，金管會分別已備查「理專十誡」，及公告修改「保險業務員管理規則」並核可「保險業務員懲處樣態」。

然而，從近期多起金融業不當行為個案事件中觀察到，雖政府已訂定應遵循原則及控制項目，惟金融業若缺乏實際管控措施，則不易落實相關規範。因此，建議金融業應從公司治理層次的高度，建立完整的管理架構，才能為客戶帶來更實質的尊重與權益保護。

勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理江榮倫指出，公平待客九大原則包括：「訂約公平誠信原則、注意及忠實義務原則、廣告招攬真實原則、商品或服務適合度原則、告知與揭露原則、複雜性高風險商品銷售原則、酬金與業績衡平原則、申訴保障原則、業務人員專業性原則」，皆與提升服務品質息息相關。

為落實公平待客原則，江榮倫建議，金融業應從「強化客訴管理、金融友善服務、神秘客情境測試」三大面向來建立完善的措施。針對客訴案件，優化處理方式及作業時間；針對身心障礙之客戶，提供輔助或到府服務，提高相關服務品質。此外，為確保前端同仁遵循公司規定並提供良好服務品質，可引入神秘客檢測機制，針對公司與客戶之接觸點進行情境測試。

江榮倫提醒，理專十誡（銀行防範理財專員挪用客戶款項相關內控作業原則）亦為一大重要規範，建議銀行在行為風險管理上需留意「建立專責單位、風險評估機制、結合國際標準」三大重點。

在建立專責單位方面，江榮倫認為，銀行可建立內部專責的金融犯罪防制小組，並依職責分為金融犯罪風險管理機制設計、技術發展與交易監控、金融可疑案件調查與鑑識、管控品質確保與檢核等團隊。

另外在風險評估機制，江榮倫指出，應先盤點營運流程、相關涉及部門以及法令法規要求，再具體辨識相關可能的不當行為與內部舞弊風險；並可透過整合分散在不同系統中的結構或非結構資訊，運用交叉數據分析技術及監控行為模型分析方法，以有效監測人員行為、偵測及警示異常活動，並可結合風險儀表板，動態監控行為風險熱區。

至於結合國際標準，江榮倫建議，銀行可透過結合ISO37001管理系統，使公司在建立行為風險的管控上可以與國際標準接軌，強化企業營運之良好形象，代表企業在處理反賄賂和行為風險管控上，具有一定成熟度與因應能力