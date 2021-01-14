台積電法說 黃天牧:大家期待重要公司表現

外資看好台股，認為有機會攻「萬六」或「萬九」；金管會主委黃天牧今天受訪說，今天因為台積電有法說會，大家對一些重要上市公司的表現都很有期待，只要經濟發展持續表現良好，股市應該會有不錯的表現。

立法院財政委員會今天審查中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於中國輸出入銀行等案，黃天牧列席，並於會前接受媒體聯訪。

媒體詢問黃天牧，有關他之前說台股創新高，投資人要居高思危等說法的意思；他指出，台股目前在價量上都有新的表現，作為主管機關，他以往的發言都是提醒投資人要慎選投資標的，每個階段都要注意風險，這是他一貫的說法，並沒有特別表達現在有什麼情況，而且注意風險是每個投資人應該要注意的事情。

對於外資認為台股指數將到「萬六」或「萬九」；黃天牧說，今天因為台積電有法說會，大家對一些重要上市公司的表現都很有期待，主管機關對於股價沒有特別的評論，只要經濟發展持續表現良好，而股市是反映經濟的基本面，應該會有不錯的表現。

國際板債去年贖回或發行金額皆創新高，媒體追問黃天牧有關今年的情勢變化；黃天牧指出，去年因為有些發行面的情況，所以有一些贖回，所幸金融市場是穩定的，今年的情況他不便預測。