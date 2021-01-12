全民瘋台股 黃天牧擔心有泡沫

立委12日在財委會質詢時指各界擔心資金過多推升資產泡沬，詢問金管會主委黃天牧是否擔心台股已出現擦鞋童理論（即全民都在討論股市時，即已到高峰），黃天牧回應：「我擔心，所以要加強投資人教育」。



黃天牧強調，從2008年金融海嘯之後，各國廣推貨幣寬鬆（QE）政策，大家就擔心資產泡沫，但至今也已十多年，不過監理不能只看現在，「人無遠慮，必有近憂」，所以金管會一是對銀行、保險進行壓力測試，強化金融韌性，二是針對股市投資人，尤其是新開戶的年輕人，加強金融教育。



黃天牧提醒年輕人投資台股至少分析六面向，一是注意被投資標的的基本面、二是評估個股投資風險、三是整個政治經濟變化、四是疫情發展、五是各國政治與QE等財政經濟的影響、六是主要國家貿易衝突，即要有總體與個體的觀察。



因為2020年有大量年輕人新開戶，加上台股當沖人數大增，黃天牧表示，已要求證券周邊單位，要以年輕人喜歡的管道，多宣導相關投資教育及專業知識。



黃天牧強調，各國都在關心資金過多造成資產泡沬的問題，金管會亦一貫提醒投資人在不同階段都有風險，自己要善於選股。



至於台股目前算不算高點？黃天牧表示，近期是美國國會認證總統拜登，且美國的紓困措施讓外界有樂觀期待，至於國內上市櫃公司表現，也讓投資人樂觀，加上台灣2020年年經濟成長率在全球相對優秀，都是支撐台股這波漲勢的原因。



另對資產泡沫或市場波動，是否讓銀行出問題？黃天牧表示，目前正要執行壓力測試，希望透過監理，健全金融機構經營，希望儘量不會要用到存款保險準備金，「以目前情況，也不至於會用到這些錢」。



至於保險公司退場部分，黃天牧表示，優先用保險公司自己累積的錢，即用安定基金來彌補缺口，其次是可用行政配套措施提供足夠誘因，降低彌補金額，即安定基金的錢都可減少動用，黃天牧說：「任何保險公司退場，儘量不要用到社會資源，儘量用監理配套措施提供誘因」。