2021金價續揚 法人點出兩大關鍵原因

新冠疫情變種病毒威脅持續上升，英國第三次全境封鎖、日本發布東京首都圈進入緊急狀態、其他各國也提升警戒層級，各國可望施行更加積極的財政及貨幣政策，激勵金價在2021年初走高，法人更持續看好金價今年走勢。

富蘭克林證券投顧表示，進入2021年，儘管疫苗有望提振經濟表現，但在今年聯準會輪值理事立場傾向鴿派的組成之下，降低了收緊政策力道的可能性，其中芝加哥聯儲行長Evans(取代克里夫蘭聯儲)就認為通膨達到2.5％利大於弊，即便通膨達到3％也不需立刻採取行動，而獲得永久投票權的新任理事Christopher Waller長期主張低失業率無助通膨上行，鴿派色彩更是明顯，此外在官員支撐經濟復甦的目標之下，若經濟表現意外轉差，後續還有擴大購債計畫的可能，寬鬆的基本面持續有利黃金後市表現。

富蘭克林證券投顧進一步表示，市場預期美國喬治亞州參院由民主黨勝出，聯準會前主席葉倫出任下屆財長等都有利後續更多刺激計畫推動，通膨預期加速上揚，開年美國10年期通膨保值債券(TIPS)殖利率降至-1.124％的紀錄低點，反映市場布局抗通膨標的，而美國10年期通膨損益平衡率2年來首次突破2％，美國10年期公債實質利率也快速走低來到-1.11％，更提高具抗通膨特性的黃金吸引力。

法人表示，今年持續看好黃金有二大原因。原因一由於聯準會會等完全就業及核心通膨超過2％一段時間以後才會升息，因此，今年年調升利率的機率偏低。此外，去年年油價偏低，基期因素將會推升今年油價年增幅，且基本金屬及農產品等上游原物料在去年下半年漲幅頗高，都將推升終端物價，預期今年物價膨脹壓力不可小覷。

原因二，與黃金反向連動的美元指數展望偏弱，在全球經濟復甦情況下，美元表現通常相對弱勢，且財政擴張及貨幣寬鬆亦不利美元表現。低實質利率環境及悲觀的美元前景將有利於黃金中長期展望，包括高盛、花旗等大型投行均看好黃金未來表現，不過短線金價波動較大，建議投資人可逢低佈局，並善用黃金相關ETF進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。

因此，花旗在近期發布的報告即指出，在美元維持貶值趨勢、全球不斷膨脹的負利率債券規模環境之下，對於保值資產的需求將持續提振金價表現，2021年有望達到每盎司來到2100美元。