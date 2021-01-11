國泰金758億落袋創新高 蓄勢再戰2021

2020年飆出四高，保留實力再戰2021年。國泰金控11日公布，2020年12月稅後獲利35.7億元，累計全年稅後賺758億元，年成長19％，亦創國泰金成立19年來獲利新高，每股稅後獲利（EPS）達5.39元，亦是新高，且國泰金去年底總資產達10.96兆元，也是新高，且2021年初就要領先所有金控，跨過11兆元大關。

受惠股債雙漲，國泰金2020年底合併淨值達9,068億元，創歷史新高，每股淨值來到61.1元。

國泰金2020年稅前獲利亦達816.3億元，若加上子公司國泰人壽在2020年一次認列印尼Mayapada銀行的140億元投資損失，及額外增提100億元的外匯價格變動準備金，則國泰金亦有獲利千億元的水準。

國壽12月稅後獲利亦達33.1億元，全年稅後獲利525.4億元，是國壽成立57年來的獲利新高，即便實現上千億元的股債資本利得，國壽淨值項下的金融資產仍有近二千億元的未實現獲利，等於保留2021年的獲利實力。

國壽去年12月底淨值亦拉高到7,232億元，亦是歷史新高，淨值比近10.7％，應是大型壽險公司中最高，資本適足率（RBC）亦維持350％的相對高水準。

國泰世華銀則在12月有增提準備金的動作，單月稅後獲利2.3億元，全年稅後獲利223.1億元。

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