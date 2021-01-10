台銀、土銀帶頭 土融核貸從嚴

中央銀行、金管會盯上建商炒地，大型行庫今年對於受理土建融案也將採取更嚴格的措施，其中，台銀、土銀兩大國營銀行已確定受理土融案的新原則，倘若建商在申請時未附帶興建計畫，將拒貸該土融案。



各大行庫都已著手對受理案件及拿捏利率時，採取更嚴格的措施，其中台灣銀行身為龍頭銀行，台銀董事長呂桔誠又是銀行公會理事長，已採取明確措施，2021年對於土建融案的受理，特別是對於土融案：「除非建商在申請土融案時附帶興建計畫，否則將不受理」。



換言之，倘若建商一開始只是買地，但未同時向台銀附上明確的興建計畫時程，台銀就會拒接這類土融案，即使建商以整合週邊其他土地一起開發的「整地」為由，暫時不提出興建計畫，也過不了關。



同為國營銀行的土銀，則是國內不動產放款量最大的銀行，土銀指出，土銀先前在受理建商土融案申請時就已要求要附帶興建計畫，否則的話將不接受申貸；包括土銀主管也指出，即使是整地，也應該要提出包括前期整地乃至於後期興建的整套規劃，倘若都沒有，只是來借土融買地，土銀將不受理。



據指出，兩大國營銀行均採取上述措施，從嚴拿捏土融案的核貸原則，其他行庫之後跟進辦理的可能性極高。



除此之外，台銀、土銀兩大國營銀行，還將提高檢視建商執行興建計畫的頻率：「未來至少每兩個月檢視一次」；倘若建商對於提出附帶興建計畫的各項時程「跳票」，輕則在借款到期前會祭出提高利率的措施，重則兩年到期後就不續借。



至於建商若是因為政府發照拖延或改變房型，例如原本是大坪數，之後產品規畫擬改走小坪數路線，導致原訂執行的時程延後，土銀主管指出，類似的理由若向銀行說明，尚有通融空間，銀行也會觀察執行進度的延後情況及原因，研判建商是否真事出有因，或其實只是想「養地」。