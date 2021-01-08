新光金拚四年 李紀珠最滿意這件事

從公股轉換跑道到民營新光金控的李紀珠，職務調整了一段時間。她近日在臉書上發文表示，親身經歷過四年的體質改革，雖然挑戰不斷，她很高興，這家公司不斷朝正向發展，親身參與了其中的許多變化，尤其EPS(每股盈餘)平均每年晉升兩名的表現，讓新光金的獲利能力，從上市金控最後一名一路晉升到了中段班。

李紀珠說，新光金是一家以壽險為主體的金控集團，她認為，壽險在所有金融產業中，所負擔的企業社會責任最重，因為，它總是在人們最弱勢的時候（例如生病、殘廢、失能、死亡等）需要它的協助。所以，李紀珠最常和同仁分享的理念就是：要為保戶規劃好適合保戶具保障功能的保單，這也是一種做公益的行為。也因此，壽險才被稱為社會安全網的第三支柱。

但她過去一段時間任職的保險業，卻同時面對了艱鉅的總體經濟環境，以及新的法規及會計制度的要求，未來挑戰仍相當巨大。李紀珠認為，雖說較於標竿公司，新光金控及新光人壽尚待努力的部分還非常的多，但內部有一批非常優秀的青壯派同仁，他們可以克服這些挑戰，回應社會對壽險業的期許。

李紀珠彙整她四年來，參與經營的心得指出，在吳董事長等全體同仁的努力下，新光金控及新光人壽的體質，不斷向上提升，許多變化都令人眼睛為之一亮，舉新光金2015年~2020年11月的情況為例:

1.EPS由2015年在上市金控中排名15（最後一名），其後每年幾乎晉升兩名，2017及2018年排名11，2019年排名第8，2020年已進步到排名第6。

2.股東權益由2016年1,356億元，上升至2020年11月的2,541億元，同期間內，每股淨值也由12.11元升至19.12元。

3.負債/淨值比率由2016年17.9%下降至10.1%。

4.庫藏股順利賣出，讓同仁們開心地發了一筆小財，且每年增資順利。

至於新光人壽部分，她認為，在財務及業務方面，也有很多正面的進展。包括:

1.獲利由2016年1.4億上升至2019年91.79億、2020年11月也已達109.32億元，若加回主動增提的外匯價格變動準備金則將更高。

2.股東權益由2016年737.7億元上升至2020年1735億元，每股淨值有12.71元上升至26元。

3.負債/淨值比由30.4倍下降至17.8倍。

4.利息保障倍數，更是由2016年面臨將被降低信用評等的4.0倍上升至8.5倍。

5.資金成本大幅下降、外幣保單準備金及利變保單占比皆大幅拉升。保單銷售通路擴大。銷售保單結構改善，而此都有利於未來接軌IFRS及IC S。

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