元大金去年飽賺241.07億 改寫歷史新高

元大金7日公布2020年全年獲利結果，最新統計顯示，2020年元大金獲利241.07億，每股稅後純益1.99元，創下歷史新高紀錄，同時獲利還較去年同期成長18％，近2成的獲利年成長率在國內全體金控裡亦名列前茅，其中其子公司龍頭券商元大證券的獲利年增率更接近6成，不論成長率或獲利總數均遙遙領先券商。

最新統計顯示，除了元大證券獲利約144億、銀行獲利69億為兩大主力之外，其他如壽險、投信也都有近20億的年獲利，期貨獲利也超過10億，且投信、期貨的獲利年增率都在4成上下，與證券一樣均展現強勁的成長力道。

元大金指出，2020年受惠台股行情，金控子公司元大證券、元大投信與元大期貨等泛證券體系子公司成績亮眼，尤以2020年3月元大投信推出「元大台灣高股息優質龍頭基金」最為突出，集團整合各行銷通路，不只刷新基金募集的最高紀錄，定時定額參與戶數也創新高。

這也使元大投信2020年獲利大有展獲，全年稅後淨利17.19億元，大幅增加45％，最主要在於抓準退休理財商機、量身打造金融商品的策略奏效，其中為退休族量身打造「元大台灣高股息優質龍頭基金」即為最重要的代表作，募集規模最高曾超越580億元；此外，元大投信公募基金整體規模逾6,800億元，亦為台灣公募基金龍頭，市占率最高，受益人數亦達105萬人。

元大證券2020年則因股市成交量暴增帶動經紀業務收益，同時更拉大對其他券商經紀業務的競爭優勢，市占率已增至12.90％之外，獲利更水漲船高，稅後淨利143.99億元，相較於元大證券在2019年全年稅後淨利91.02億元，獲利年增率接近6成；而除了現有證券業務展現「強者恆強」之姿，元大證券2020年新開戶數較前一年大增12萬戶，突破23萬戶，其中40歲以下族群超過7成。

除了證券為金控的獲利領頭羊之外，元大金旗下的元大銀行及元大人壽所扮演的第二、三支引擎角色在2020年也更穩定發展。元大金對此說明，元大銀行已於去年底足額提列授信違約可能產生的呆帳損失，同時執行因合併大眾銀行及子公司元大儲蓄銀行（韓國）所產生的商譽資產減損13.49億元，致影響元大銀行2020年獲利表現，但也強化銀行資產品質與風險承擔能力，提存後元大銀行12月的逾放比為0.12％、放款覆蓋率為1.5％、逾期放款覆蓋率為1,232.5％，與銀行同業相較均列前茅，全年稅後淨利仍達68.98億元。

此外，元大人壽近年持續提高美元保單之比重，降低幣別不匹配風險，減緩避險操作壓力，因此2020年獲利仍逆勢成長，主要受惠商品策略得宜，帶動負債成本下降及投資績效良好，稅後淨利18.10億元。

元大期貨則受惠於市場局勢避險需求增，期貨夜盤交易及避險需求大幅增加，使夜盤交易比重上升至 37.78％，交易人積極運用夜盤預先進行交易或避險，加速期貨市場國際化，也推升元大期貨有近4成的獲利年增率，全年稅後淨利10.70億元。

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