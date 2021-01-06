遭新光大小公主聯手逼退？李紀珠說話了

有「最美副董」封號的李紀珠，在去年耶誕節閃辭新光金及新光人壽的董事以及副董事長職務，雖然她表示是因「個人階段性任務已完成」，願與新光金創辦人吳東進「共進退」，卻被媒體爆料，李紀珠其實是被新光金大、小公主吳欣盈、吳欣儒聯手出擊，降轉接任新光銀副董事長。對此，李紀珠今在臉書提到自己在新光的心路歷程，並特別感謝基層保險業務員，以及五家合作銀行通路。

李紀珠在臉書發文指出，她初到新光人壽時，發現已販售的保單結構中，外幣保單準備金的占比遠低於主要壽險公司，實不利於降低避險成本及擴大海外投資收益；此外，亦未如同業利用2008年金融海嘯後的低利率環境，擴大銷售利變保單，以稀釋過去賣高利率保單的負擔進而降低資金成本。

她認為，有必要提高外幣保單及利變型保單銷售，尤其是這一批非常優秀的業務部隊，使新光人壽成功地將初年度外幣保費占率，從105年的只有20%拉升升至109年70%以上。而2020年為了順利接軌IFRS17（國際會計準則）及ICS（保險資本標準），新光必須強化銷售高CSM（合約服務利益）保單，而在去年的疫情肆虐下，同仁也有很高的達成率。

李紀珠強調，三階業務員部隊是新光人壽非常珍貴的資產，過去總因為總公司公務實在太忙而錯過，因此去年底要求自己無論如何一定要親自向他們致謝。後來總算抽了時間參加全國新光人壽年終的保險業務員表揚大會，去年12月17日走完最後一場，也完成了她的心願。

最後，她說，非常感謝來到新光之後，新開拓的五家合作銀行通路，近三年新契約保費貢獻都約占新光人壽所有銀行通路近20%，貢獻良多。由此也證明，只要本乎誠信、找出共好的雙贏策略，總能開創出新的合作機會，也謝謝這五家銀行當初的信任及願意提供嘗試合作的機會。

文章來源：李紀珠臉書

（中時新聞網 葉明芳）