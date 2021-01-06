合庫金ESG斬獲大 7子公司獲認證

合庫金ESG再傳捷報，集團旗下七家子公司全數拿到英國標準協會BSI三項國際標準認證。合庫金6日指出，集團旗下全體七家子公司，已於2020年全數通過「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」及「ISO 14001環境管理系統」三項國際環境標準認證，為近年來在ESG的最大斬獲，亦為因應國際發展趨勢，響應國家永續發展目標具有代表性的成果。

合庫在2020年的ESG領域斬獲，還包括首度獲BSI頒予「永續韌性傑出獎」、拿下「2020 TCSA台灣企業永續報告金獎」及入列英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達表示，全球永續發展目標SDGs中，溫室氣體排放造成氣候變遷的效應已持續引起全球高度關注，面對氣候變遷造成的環境風險，合庫從永續發展的角度出發，所作的努力包括導入國際標準管理制度，運用科學化、數據化方式達成能源管控及節能減碳、減量的目標，且自2019年即成立跨公司之環境永續小組，由銀行子公司擔任統籌單位，負責建置企業內部能源與環境管理、溫室氣體盤查等驗證系統。

此外，合庫金亦推動綠色採購與供應商管理，將環境永續的影響力進一步擴大至供應商，訂定「供應商管理政策」，簽署「環境永續條款承諾書」，以具體行動攜手供應商全面實踐永續作為。

面對氣候變遷加劇對全球衝擊，合庫除發揮金融業的影響力，推動「綠色金融行動方案2.0」，合庫指出，已更進一步將氣候變遷風險與機會納入營運策略，除參酌氣候變遷相關財務揭露，闡明治理、策略、風險管理、指標及目標與重點績效，並於2020年第四季成立跨集團TCFD工作小組。