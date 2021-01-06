富邦金併日盛金添變數 銀行局研擬腹案

富邦金控公開收購日盛金控，再添變數，立委段宜康質疑此案是替陸資解套，金管會主委黃天牧6日回應，金管會只是同意富邦金進行公開收購日盛金，並未對被併購金控審查，陸資問題會另外處理，且在確定查到陸資之前，所有股東權依法都可執行，但銀行局正在討論相關因應腹案。

段宜康在臉書上質疑，金管會迅速核准富邦金公開收購日盛金，是替日盛金的陸資解套，因為被查到是陸資，持股者要被迫出脫股票，跟現在待價而沽，行情大大不同，批評富邦金以每股13元公開收購，是拿投資人的錢替陸資解套。

對此黃天牧強調，如同大同陸資案，在有證據確定是陸資之前，如投票權等股東權都可依法行使，政府也必須依法行政，只能在確定查獲陸資後才能依法開罰，但對於外界關心的各種議題，銀行局也都在討論因應的方案。

至於富邦金收購日盛金價格是否低估？黃天牧表示，「價格是高是低，金管會不評論」，富邦金的公開收購說明書中有說明價格決定機制。

日盛金大股東中是否有陸資？黃天牧表示，連同先前卜蜂正大申請要收購建群投資股份案，及這次富邦金公開收購日盛金股票案，金管會主要是審「買方的大股東適格性」，所以這次只是同意富邦金進行公開收購，至於被併購公司，即日盛金是否有陸資與公開收購沒有必然關係，「是會另外再處理」。

同時，黃天牧強調，日盛金大股東是不是陸資「要再確認」，但外界關切的議題，銀行局都會納入研究，從大同陸資案也可知，陸資要「抓到，才能對他處以罰鍰」，在 抓到之前，陸資的投票權等都如常，還是有依法行政的問題。

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