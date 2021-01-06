大小公主夾擊 曝最美副董李紀珠閃辭內幕

新光金去年耶誕節投下震撼彈，有「最美副董」封號的李紀珠，突然請辭新光金及新光人壽的董事以及副董事長職務，儘管她表示是因「個人階段性任務已完成」，願與新光金創辦人吳東進「共進退」，但周刊爆料，李紀珠其實是被新光金大、小公主吳欣盈、吳欣儒聯手出擊，降轉接任新光銀副董事長。

新光金控2020年12月25日公告，李紀珠主動請辭新光金及新光人壽董事與副董事長，為借重其專長及豐富經驗，繼續為新光金控服務，將改派李紀珠到新光銀行出任董事兼副董事長。

李紀珠從新金光金、新壽副董轉任銀行副董，形同降職。鏡傳媒報導，新光金對外解釋，「李紀珠主動表達個人階段性任務已完成，願和創辦人吳東進同進退。」但知情人士透露，是吳欣盈、吳欣儒為給老爸（吳東進）和李紀珠留情面，讓李轉任新光銀副董。

報導指出，在吳東進退位交棒給女兒後，李紀珠寄人籬下也不得不低頭，往後在董事會上，也沒人能幫李紀珠緩頰或擋箭，因此讓李紀珠決定跟吳東進同進退。

新光金去年高層異動頻頻，6月股東會後，董事長吳東進宣布交棒、卸任金控董座，金控董座由許澎出任、總經理則由吳東進次女吳欣儒接任。但9月金管會以投資管理重大疏失，拔掉吳東進新壽董座，改由新光金董座許澎兼任。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

李紀珠耶誕閃辭新光金、新壽

吳欣儒上任總座 談疫情下新光金五大主軸

李紀珠卸下新光金、新壽發言人