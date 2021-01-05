大股東不滿收購價 富邦併日盛恐破局

日盛金5日召開董事會，以三大理由出具不贊成富邦金公開收購日盛金的意見。其中更出具日盛金所委任會計師事務所的鑑價結果，指出收購的合理價格區間應在13.89～15.71元：「富邦金的出價連下緣都不到」，並直接點名對「員工權益照顧說明空泛」，因而反對收購。

日盛金員工也已預定在本月13日發起工會發起人會議，等於資方、勞方都不贊成富邦金公開收購。

根據日盛金公告，包括日盛金審議委員會也指出，「股東應審慎評估，考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與應賣或未參與應賣風險」。換言之，日盛金兩大股東新生銀和建群等於做出不應賣的決定，由於兩大股東持股合計就逾六成，富邦金想透過公開收購取得日盛金五成股權可能破局。

日盛金晚間近10點時公告董事會決議，以公開收購人身分與財務狀況、收購條件之公平性、收購資金來源合理性來質疑富邦金對日盛金的公開收購。其中條件的公平性，重點就在於價格。

日盛金在重訊指出，日盛金目前每股淨值為12.39元，富邦金控的公開收購價格與每股淨值相比僅溢價約4.9％：「富邦金表示已考量控制權溢價，但未必已考量本案可為該公司所帶來綜效，恐有低估日盛金實際價值之虞」。

至於員工權益，日盛金亦在重訊指出，富邦金並未提出明確的安置員工計畫，「若其有精簡人事、組織、裁撤分行分公司、或整併分行分公司計畫，恐將對經理人、員工之工作權益及其家庭生計造成重大影響，而造成優秀人才流失」，而日盛金也無法明確評估該收購能否顧及對本公司經理人及員工權益保障。同時日盛金也指出，由於富邦金未與日盛金進行協商，關於未來客戶關係、業務影響、員工安排等問題皆有不確定性。

日盛金董事會指出，富邦金控事前並未與日盛金洽談公開收購，讓日盛金僅得依公開收購申報書件瞭解其財務狀況及資金來源，同時富邦金也未公開收購說明書講明自有資金及融資計劃比例為何：「是否有以短期負債來支應長期股權投資的問題，值得觀察」。以此質疑富邦金收購的財務合理性，同時更舉出富邦金控目前短期借款已經高達212.96億元，負債占淨值比同時高達17.24％，如再增加短期借款金額，負債佔淨值比會再更高。

日盛金也質疑，富邦金擬發行60％普通股及40％特別股籌資，但該募資案是否能夠進行，會受到發行價格、股票市場及債券市場狀況、金融市場波動，以及投資人意願影響，這些都是富邦金執行公開收購的不確定性。

日盛金5日的董事會從下午3點多開到6點的「會前會」，加上6點之後至8點多的正式董事會，歷時五個多小時討論是否應賣富邦金對日盛金的公開收購，期間由於涉及遠在香港、日本的董事，因此更進行三方視訊會議才完成董事會數個小時的討論程序。

金融圈知情人士透露，富邦金此次是委託安永會計師事務所進行收購日盛金的鑑價，安永鑑出的收購價格是每股11.3～14.7元的區間：「每股13的收購價，就正好是該區間的中間值」；但日盛金兩大股東都對這個收購價格「認為太低」，包括日系股東新生銀行也覺得如此。

同時瑞士信貸在一年多前出具報告，多個金融併購案統計下來，平均的收購價是在淨值的1.39倍，最近的三件併購案，溢價更超過50％，與富邦金所提大有落差，日盛金兩大股東都看過該報告，因此在價格上更不滿意。