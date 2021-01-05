台新併保德信 銀行局：資金來源要明確

銀行局局長莊琇媛5日表示，台新金要依法申請併購保德信，「投資資金來源要明確」，即便要借款都要有明確的還款來源及償債計畫，如何籌措資金，台新金一定要有確定的方案，台新金至今仍未向銀行局送件申請。



同時，台新金雖公告會以55億元、最多85億元併購保德信人壽，但莊琇媛表示，台新金若併保德信，金控旗下至少有二個金融機構「是很耗資本，可能要有更多資金來源」，即銀行與保險子公司都很燒錢，「不可能只有55億或85億元」，且保險局也還要看未來十年增資計畫。



銀行局主要對台新金案有三大澄清，一是台新金仍未向銀行局正式送件申請併保德信人壽，僅保險局受理保德信人壽出售案正審查中；二是投資資金來源，是台新金要提出確定的方案，不是金管會給選項，更沒有外界所謂給出的選項不多；三是台新金只說會考慮出售彰銀來籌措併購資金，但並沒有非常明確，金管會並未要求台新金一定要出售彰銀，但必須考慮資金籌措來源。



莊琇媛表示，台新金最終要依金控公司轉投資辦法向銀行局送件，法規明定「投資資金來源要明確」，銀行局不會接受「假設性方案」及多重選擇的不確定方案。



台新金雖有提到考慮處分彰銀持股，且希望有比較長的時間來處理，莊琇媛說，若台新金大量出售彰銀股分，就有金控法39條適用的問題，即金控短期投資標的中並沒有股票，不可能太長時間握有非子公司的股票，台新金若要如何處理彰銀股票，亦要提出方案讓金管會能接受。



同時莊琇媛表示，台新金併保德信人壽，審查不只看金控監理角度，仍要看保險公司的大股東要求，保險局會檢視保德信人壽的未來增資需求。即台新金要確定能籌措更多的錢，才可能取得金管會核准。