資金狂潮襲台》台幣閃現27

熱錢湧入推動股匯雙漲，新台幣更出現爆量升值行情，新台幣5日盤中一舉衝破28元大關至27.973元，尾盤中央銀行進場調節後，新台幣終場小漲2.2分以28.402元的23年半新高收盤，總成交量26.26億美元則是九個半月來的單日最大量。

國際美元持續弱勢，外資擴大匯入，且台股攻克「萬五」，激勵5日新台幣續強，且升值壓力更顯沈重，央行只好棄守盤中防線，新台幣因而驚鴻一瞥閃見27字頭。

匯銀主管表示，延續開紅盤日的美元偏弱走勢，主要亞幣包括新台幣5日一早仍呈微升格局，央行原本也還用力進場買匯阻升，但盤中一度由於美國喬治亞州參議員決選與市場預期略有出入，甚至出現美元反彈，主要亞幣應聲回吐上午升幅的逆轉秀，央行也跟著放手。但隨後因外資大舉匯入，及出口商恐慌進場拋匯，尤其台股開高震盪強攻站上萬五的激勵，意外造成28元大關被攻破。

收盤時新台幣上演獨強秀，但全部亞幣均轉小貶。匯銀主管指出，央行一不小心失守28元防線，尾盤回神馬上加大調節力道至逾4角，將新台幣升幅壓低至0.08％，但反觀原本領漲的人民幣、韓元等，卻各轉為貶值0.02％、0.51％。「但其實也不知道央行是真的失算，或是順勢測試一下27元價位的反應」？

回顧2020年新台幣走勢如坐大怒神，匯銀主管說明，去年1月農曆年前升破30元大關，市場估計年後站穩並且升勢延續，結果疫情爆發後，全球金融市場大災難登場，新台幣也貶回30元。但台灣超前部署防疫有成，更成為國際抗疫模範生，海外投資資金大量回台避險，加上台商資金回流，新台幣升升不息，一關闖過一關，剛進入新的一年，就衝破28元整數，來回狂漲逾2元之譜。

匯銀主管強調，不管美國政治情勢結果如何，外資布局還是受疫情及經濟基本面影響，台股因台灣疫情控制良好、企業獲利成長、高現金股利殖利率等吸引力下，就算短線反應回檔，中長期看法不變，新台幣也是欲弱不易格局居多，預料27元價位應該會再測試一陣子，但應沒那麼容易就站穩，全看外資後續動向而定。