首樁金金併》日盛金老董：尊重大股東

針對近期富邦金控公開收購日盛金控一事，日盛金董事長黃錦瑭表示，該公司兩大股東為日本新生銀行與港商建群集團，共持有近六成日盛金控股份，該公開收購相關事宜，尊重大股東決定，並同時兼顧小股東權益及該公司願景與未來發展。

日盛金指出，該公司深信員工是公司最大資產，自2009年新經營團隊接手已逾10年，全面進行改革及重建，獲利一路轉虧為盈，經營體質脫胎換骨，信用評等顯示穩定，獲利能力持續強化，一切要歸功於全體員工多年努力與辛勞。因此，除重視股東權益外，更維護員工的相關權益。

日盛金說明，該公司規模雖小，但獲利穩健，旗下子公司日盛證券、日盛銀行表現亮眼。近幾年致力於推動數位化升級，應用大數據分析、AI人工智慧、生物辨識、行動支付等科技，整合虛實通路。2020年新冠肺炎疫情影響，重創全球產業供應鏈，該公司獲利不減，截至2020年11月底每股淨值12.56元，1～11月自結稅後盈餘26.42億元，每股稅後盈餘(EPS)0.7元。

日盛金強調，該公司持續精進公司治理，獲得證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同主辦「公司治理評鑑」上櫃公司共有四屆排名前5％，公司治理的表現也贏得外界信賴與肯定。

子公司日盛證券近幾年重新建立日盛證券的核心價值與市場定位，在經營團隊之努力，連續三年獲得多項國家品牌玉山獎的肯定，2020年更在智能股利系統和股票健診系統雙雙獲得全國首獎的最高榮耀。2020年獲得《財訊雜誌》頒發「最佳券商形象─優質獎」。2020年1～11月獲利18.19億元，年成長63％，稅後EPS為前十大券商中排名第五名。

日盛銀行開行進入第28年，長期深耕金融市場，在金融創新領域持續推動，以提供客戶更多元的金融商品服務，除傳統的銀行業務外，適時掌握景氣狀況及市場需求，重視新產品研發的創新策略，並以顧客需求為導向的發展策略，期於穩健經營中締造佳績。也將打造數位金融服務及推出多元數位金融產品，積極投入整合資源，提供最符合客戶需求「有溫度的服務」及最佳體驗，以實現普惠金融之價值，落實企業社會責任，達成企業發展目標。日盛銀行109年獲利穩定，逾放比低，備抵呆帳覆蓋率佳，資產品質良好。

日盛金重申，針對富邦金公開收購一案，召開審議委員會及董事會進行討論，相關內容將做重訊公告，黃錦瑭也說：「一切會依法令及主管機關規定進行」。