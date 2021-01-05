持續消失！國銀分行六年減59家

數位金融大勢發展下，國銀分行持續消失中，分行家數從2014年的高峰3,460家至2020年10月，六年來已消失59家！金管會銀行局副局長黃光熙5日公布2020年全年核准的國銀分支機構，共核准了8家據點，但國銀總分支機構仍持續下降中，從2019年的3,405家再下降到2020年的3,401家。

黃光熙指出，為維持金融市場穩健發展及金融服務普及性，經衡酌整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及各申請機構財業務狀況，並考量分支機構裁撤情形，本次核准三信商業銀行增設2處分行(桃園市及臺中市)，及高雄市第三信用合作社增設2處分社(高雄市)。

此外，去年因為理專A錢案被金管會開罰400萬元的台中商業銀行也獲准增設1處分行。黃光熙指出，台中商業銀行申請的雲林縣麥寮鄉分行是屬於「金融機構分支機構家數待增加地區」所以不受裁罰影響。

黃光熙說明，為提高金融機構增設分支機構之彈性及推動金融服務之普及性，已放寬金融機構可在每年5月及11月分別提出申請，且如於金融機構分支機構家數待增加地區申設，可隨時向金管會申請及未有財業務條件限制。現行國內分支機構之申設條件，可促進金融機構據點之發展，助推普惠金融願景之落實。

黃光熙指出，2020年共核准8家新設據點，包括2月核准板信銀設2家、5月核准台中二信設1家、11月核准三信銀2家、高雄第三信用合作社設2家、台中商銀1家。另外，裁撤的也有8家，包括：星展銀裁撤4家分行、花旗銀3家、凱基銀1家。至於去年已新設立分行的有陽信銀1家、北富銀2家、元大銀1家。

黃光熙指出，截至2020年10月底，本國銀行分支機構家數計3,401處，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17處，且近年國內金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，更貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，整體金融服務更為普及，同時朝多元發展。