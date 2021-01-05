金管會：台新金併保德信 資金來源要明確

台新金控要併保德信人壽，可能還沒有想清楚。銀行局局長莊琇媛5日表示，台新金要依法申請併購保德信，「投資資金來源要明確」，即便要借款都要有明確的還款來源及償債計畫，如何籌措資金，台新金一定要有確定的計畫，台新金至今仍未向銀行局送件申請。

同時台新金雖公告會以55億元、最多85億元併購保德信人壽，但莊琇媛表示，台新金若併保德信，金控旗下至少有二個金融機構「是很耗資本，可能要有更多資金來源」，即銀行與保險子公司都很耗資本，「不可能只有55億或85億元」，且保險局也還要看未來十年增資計畫。

銀行局主要對台新金案有三大澄清，一是台新金仍未正式送件申請併保德信人壽；二是投資資金來源，是台新金要提出確定的方案，不是金管會給選項，更沒有外界所謂的選項不多；三是台新金只說會考慮出售彰銀，但並沒有非常明確，金管會並要求台新金一定要出售彰銀，但必須考慮資金籌措來源。

莊琇媛表示，台新金要投資保德信仍未依金控公司轉投資辦法向銀行局送件，將來若真的送件，會依金控轉投資辦法規定來審核，其中有一條規定「投資資金來源要明確」，若金控要用舉債併購，也要有明確還款來源及償債的計畫，資本結構要維持健全。

而這些明確的資金籌措計畫，是要併購的金控要提計畫，要非常明確告訴銀行局，要轉投資哪家公司？資金需要有多少？要用什麼方式取得，這些都要講得很清楚。

台新金雖有提到考慮處份彰銀持股，且希望有比較長的時間來處理，但莊琇媛說，若台新金大量出售彰銀股份，就有金控法39條適用的問題，即台新金沒有要長期持有彰銀股票，要如何處理這家子公司，亦要提出方案讓金管會能接受。

同時莊琇媛表示，台新金併保德信人壽，審查不只看金控監理角度，仍要看保險公司的資要求，保險局也要檢視保德信人壽的未來增資需求，台新金未來至少銀行與保險子公司很耗資本，就不可能只有55億或85億元。即台新金需要籌措更多的錢，才可能取得金管會核准。

且外界一直討論台新金要處份全部的彰銀股份，但莊琇媛也澄清，台新金只是說會考慮，如何處份沒有非常明確，即台新金仍在構思資金來源。