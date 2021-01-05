金融股別怕！金管會強調未通案限配息

金融股因傳出金管會要限制發放現金股利，股價欲振乏力，銀行局局長莊琇媛5日公開澄清，銀行要作統一版本壓力測試，若無法過關的銀行將有四條路可走，一是縮小營運規模，二是現金增資，三是減少發放現金股利，四是多發股票股利。

莊琇媛強調無法通過壓力測試的銀行才會找來談，且會先要求提出改善計畫，給予改善時間，金管會「不是通案要求所有銀行不得發放現金股利，也不是個案要求銀行一定不能發現金股利。」即不會以限制現金股利為唯一監理措施。

同時依據過往壓力測試結果，整體銀行平均資本適足率都會過關，少部分銀行可能差一點無法達標，大部分也都是提「現金增資」作為因應方案，銀行局也都會給予半年時間。

至於保險業亦要進行統一版本壓力測試，保險局副局長張玉煇表示，這次首次進行，因此未過關的保險公司將先提改善計畫；而各公司要發放現金股利，已有一套審查標準，即財報與IFRS17之間的差距，將作為可發放現金股利的計算標準。

對於外界批評金管會若限制現金股利，將造成股價下跌、金融機構更無力現增，莊琇媛亦回應，這是過去的財務計算方式，即以現金股利乘收益率來預測股價，現金股利少，股價就會下降，但股市並不是封閉式空間，影響股價的因素有很多，包括經濟環境、產業前景、個別公司營運、及資產品質是否夠透明，壞帳沒有充份反應也會對股價打折，沒有辦法直接說限制股利股價就下降，影響增資。

莊琇媛亦表示，美國在2020年9月有作銀行壓力測試，33家大型銀行都符合最低法令資本要求，而各國監理機關都一樣，若沒有符合法定資本要求時，會同時要求銀行提報改善計畫，監理措施有三種，一是限制盈餘分配；二限制執行庫藏股；三是調整營運規模。

莊琇媛解釋，資本適足性就是一個分數，有分子與分母，要回到法定資本要求就是調整分子與分母，將分母縮小，就是調整營運規模，減少高風險性資產，多作風險權數比較低的業務，若分子的調整，一是可以辦現金增資、二是少發現金股利、三是多發股票股利，三種方式都會讓分子上升，資本適足率提高。

莊琇媛表示，銀行要去訂定股利政策，今年要求要看這次壓力測試結果，資本適足性若夠就依原來的股利政策去發放，但若不夠理想，就要去調風險性資產，否則就要考慮現增，或其他方式，主管機關不會通案限制現金股利發放，有必要的個案銀行才會找來談，提出改善計畫，不是通案要求不得發現金股利，也不是個案要求一定不能發現金股利。

這次銀行的壓力測試情境，大概考慮二因素，一是新冠肺炎疫情持續，二是疫情帶來的低利率環境，造成總體經濟的衝擊，有一部分是參考2008年的情況，第二部分是低利率環境，第三部分是作業風險，即放款利差變小，銀行為提高獲利能力，就多作財富管理業務，依照以往經驗，整體平均都會過壓力測試，之前沒有通過的大部分都是提現金增資。