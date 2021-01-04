2021開紅盤》新台幣攻破28.5元

2021年開紅盤日，股匯聯袂上攻，台股來到「萬五」邊緣，外資紛紛歸隊，擴大匯入買超台股，激勵新台幣升勢續強，央行也順勢上調防線，盤中及收盤各來到28.065元及28.424元，雙創近23年半新高，新台幣單日升值8.4分，匯市總成交量維持20.25億美元的相對大量。

匯銀主管表示，國際美元指數續下探，主要亞幣新年開紅盤全面走揚，加上台股攻勢強勁，集中市場盤中再創歷史新高的14,937點，「萬五」（15,000點）大關在望。尤其外資休完年終假期後，大肆匯入搶一波新年行情，擴大買超台股233億元，多股力道齊聚推升新台幣，盤中一舉衝破2020年底的28.09元，來到28.065元。

央行4日尾盤仍進場調節，但力道略減弱，棄守2020年終重建的28.5元防線。

新台幣開紅盤日升幅0.3％，在主要亞幣居中間位置。匯銀主管指出，如果央行全面放手，新台幣升幅將擴大至逾1.5％，高於人民幣的勁揚1.19％、印尼盾大漲1.12％，及韓元、馬來幣各升值0.38％、0.37％，也就是最強亞幣，「但看來央行應該就是一點點慢慢調高防線，尾盤作價幅度已比2020年終時縮小約1角」。

市場預期，最快農曆金牛年前，新台幣就有機會看到27字頭。匯銀主管認為，尾盤作價其實不難，但盤中升值壓力愈來愈大，真槍實彈進場買匯阻升不便宜，怎可能沒有上限，央行2020年12月整個月盤中苦撐28元大關，已買進不少美元，開紅盤日也繼續買，但直接上調防線，如果接下來28.05元也漲破，27元字頭應該很快就見到。

新台幣前次收盤價出現27元價位，是在1997年7月28日的27.972元。

匯銀主管強調，儘管新冠疫苗已開打，美、歐、日等疫情卻不見減緩，單日確診人數屢創新高，代表經濟前景仍難預料，各主要央行無限寬鬆退場還不時候；就算疫苗發揮預期效果，短期外資熱錢更會偏向前進新興市場，也就是不論疫苗有沒有效，新台幣均將易升難貶。

新台幣想轉為貶值，匯銀主管預期，必須等待美、歐經濟明顯復甦且通膨升溫，再者是量化寬鬆完全退場，並重啟利率正常化的升息軌道，就此看來，金牛年前新台幣可能就會漲破28元。