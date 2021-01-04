2021年壽險業「首戰」 大部分按兵不動

2021年壽險業「首戰」，大部分公司按兵不動。壽險公司利變保單元月宣告利率，大部分公司維持不變，僅中國人壽調升一張美元利變壽險宣告利率，由上個月的3.1％拉高到3.15％；而新光人壽、三商美邦人壽及遠雄人壽則是調降宣告利率5~10個基本點（1基本點等於0.01百分點）。

由於2021年初並沒有調整責任準備金利率，因此若宣告利率沒有變化，則元月的利變保單與2020年12月的保單水準相當，還是以美元保單宣告利率較有競爭力，保障型利變壽險宣告利率多介於3~3.2％之間，儲蓄型則多在2.65~2.95％之間。

新台幣利變保單則因市場投資標的較少、投報率較低，2020年12月是台灣人壽調降10個基本點，2021年元月則是新光人壽調降10基本點，三商美邦人壽及遠雄人壽都是調降5~10個基本點。

調降後各壽險公司新台幣利變主力保單，保障型宣告利率最高2.25％，也有公司只宣告1.65％，若是儲蓄型新台幣利變主力保單，最低有公司宣告1.45％，最高也有公司宣告2％，差異較大。

原本傳出有大型壽險公司元月要調降美元保單宣告利率，但最後並沒有公司在2021年第一 個月調降美元保單宣告利率，主要是美元利變保單目前是各壽險公司主力商品，大家仍是希望有「開門紅」，第一個月仍是要有一定的業績。

所以如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、台灣人壽及全球人壽，元月都沒有調整現售保單的宣告利率，但國壽元月有調降停售保單的宣告利率，三張新台幣利變保單宣告降9點，調降後宣告0.26％，二張美元停售保單降5點，宣告2.6~2.75％，三張停售澳幣保單降10點，宣告2.1~2.85％不等，即這些停售保單的保戶本月要以此利率計算回饋金。

新壽元月調降新台幣利變宣告利率，降10點後，新台幣保障型約宣告1.9％，儲蓄型約宣告1.5％，但都不算是大型壽險公司中的低利率。