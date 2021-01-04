上海銀總經理交棒 林志宏接任

上海商銀在新年開紅盤日舉行新舊任總經理交接儀式，由駐行常務董事陳逸平主持，原任總經理陳善忠屆齡退休，經董事會通過由執行副總經理林志宏升任總經理，自1月1日起生效。

上海商銀強調，原任總經理陳善忠1980年進入該行服務，服務年資長達41年，歷任南京東路分行首任經理、財務部主管、副總經理及董事兼執行副總經理。

1988年成功導入、也是全台第一家的24小時ATM服務，並與統一超商結盟於其便利商店內設置ATM，2000年負責該行成立作業中心與區域中心的組織改造專案。

陳善忠於2018年3月擔任上海商銀總經理，陸續完成該行股票上市及上市後首次現金增資，成功募集136.8億元的新資本，同時完成總行大樓改建動土與大陸無錫分行開業。2019年該行合併稅後淨利197.24億元，為該行歷史新高紀錄。他也在2020年10月獲哈佛商業評論全球繁體中文版評選為「台灣CEO 100強」。

上海商銀說明，新任總經理林志宏畢業於成功大學及台灣大學EMBA管理學院在職碩士專班，1985年進入該行服務至今已36年，歷任土城分行首任經理、國際金融業務分行（OBU）、國營二部、企業金融事業部、通路管理部及客戶金融事業部等部門主管、副總經理、資深副總經理及執行副總經理，並兼任發言人，銀行資歷豐富，尤其嫻熟兩岸金融及國際金融業務。

林志宏表示，未來將推動落實該行中期的發展策略，「立足深耕台灣，加速數位轉型，拓展國際業務，創造永續價值」，穩健經營，維持業務成長動能，強化數位金融競爭力，並兼顧ESG，創造良好的永續經營績效。