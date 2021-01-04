比特幣漲瘋是最大泡沫 這種資產經典不敗

加密數位貨幣比特幣（Bitcoin）價格從上周六（2日）又開始旱地拔蔥式爆漲，昨一度寫下34366.35美元天價，但華爾街長期空頭派、羅森堡研究公司（Rosenberg Research&Associates）總裁兼首席經濟學家羅森堡（David Rosenberg）警告比特幣是當前市場最大泡沫，並稱仍然看好黃金。

羅森堡說：「比特幣在這麼短的時間竄出這種拋物線走勢，對任何資產類別而言都是非常不正常的。」在他之前，長期看多加密貨幣的投資專家牛頓（Mark Newton）上周也指出，比特幣可能於1至2周內劇烈回調，他會選擇清倉，另外今年第1季還會有抄底（逢低買進）機會。

除了比特幣，羅森堡也指出目前美股也是大泡沫。他說：「實體經濟如此低迷，市場交易卻過於擁擠。根據我們的研究，美股被高估了20％到30％。」不過羅森堡同時也指出泡沫短期內不會破裂，「現在維持經濟增長的基本因素是零利率，所以只要利率維持現有水準，除非實體經濟再出現大幅衰退，否則泡沫就不會破。但是我們仍要理解，我們投資的是泡沫。」

比特幣瘋漲原因之一，被認為可能是天然緊縮、數量有限的特性，如同黃金可以避險。但羅森堡表示，自己寧可買黃金：「黃金可能是這市場唯一不是泡沫的資產，波動性只有比特幣的1/5。我一直非常看好黃金，現在仍然是這樣。」

在創業前，羅森堡曾於2002至09年間擔任全球最大證券商之一美林證券（Bank of America Merrill Lynch）首席經濟學家，近年他對金融市場看法以空頭為主，2019年曾準確預言美國去年的經濟衰退。

比特幣創高後漲幅收斂，至台灣時間上午10時30分，價格暫報32886.04美元，與24小時內高點有近1500美元差距。

（中時新聞網 王毓健）

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