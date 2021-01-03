王道銀獨創影響力存款 資助弱勢族群

存在銀行的錢除了可以領利息，還能做什麼？現在有銀行業者推出「影響力存款」專案，將消費者的存款轉化為愛心存款，讓存款資金專款專用，只限用於提供經濟弱勢族群申請小額貸款，幫助他們度過生活緊急狀況，也讓存款變的更有意義。

有感於社會上許多經濟弱勢族群面臨生活緊急狀況時，一時難以拿出可支應的資金，反而造成更大的生活窘境，王道銀行即日起至2021年11月30日止，推出「影響力存款」專案，提供消費者一年期年利率0.83％的專案定儲，新台幣1,000元即可起存，利息採複利計算，到期一次領息。

對消費者而言，「影響力存款」的權益和保障與一般存款相同，不同的是，該專案定儲資金將專款專用，僅用於針對經濟弱勢族群，提供無手續費以及較低利率的小額貸款，幫助經濟弱勢族群用於生活中的緊急需求，讓存款的意義大大不同。

此外，為使影響力存款資金能幫助到真正有需要的人，王道銀行目前已與「第一社會福利基金會」以及「台灣婦女展業協會」合作，將資金貸款給其聘用的經濟弱勢員工或是輔導個案。

其中，第一社會福利基金會及其相關單位，聘僱超過100名身心障礙員工以及超過600名中高齡二度就業、單親或是受暴婦女等社會弱勢族群，幫助他們自立生活；台灣婦女展業協會則幫助訓練家庭變故婦女發展職場技能。

王道銀行身為台灣首家獲得B型企業認證的上市公司與金融業者，戮力實踐「與世人共好」的B型企業理念，積極運用金融中介的力量，發揮對社會正向的影響力。透過「影響力存款」的機制，王道銀行期能與消費者攜手，發揮存款的力量，扶持經濟弱勢族群。

同時，王道銀行期望能結盟越來越多的社福團體或公益機構，持續擴大影響力貸款的對象，也歡迎更多輔導經濟弱勢族群就業的機構主動與王道銀行接洽。