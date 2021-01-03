私銀服務UP 數位化扮利器

2020年的疫情加快數位需求，私銀服務被迫加快提供更多數位服務。外銀主管表示，私銀業務最不能做的是「避稅、協助洗錢」，數位監控金流成為最重要的導入；而在台灣，外銀最大優勢是產品線完整，一站式服務特別的突出，為此加速整合各種理財工具在同一數位平台。

此外，國銀財管部門向來都向外銀批貨（whole sale bank），即使外銀沒有申請到金管會核可財管2.0，外銀的數位化金融商品服務已搶占優勢。

瑞銀商金融科技業者APPWAY指出，疫情改變全球私人銀行業客戶管理的數位化進程，以前私銀經理人都是和客戶約見面來決定投資交易，疫情把大家鎖在家工作，沒有會議、無法簽名，就算要從視訊和客戶保持往來，也會被拒絕，私銀部門和客服經理人因此真正意識到數位化「才能生存」。

APPWAY和另一家瑞士銀行軟體業Avaloq在疫情期間，破冰亞洲私銀市場，連台灣本土銀行都向後者購買系統，預計把台灣、香港和新加坡分行的財富管理客群藉此串接起來。

渣打銀行財富管理推動數位服務，疫情期間持續進行數位化相關調查，以了解各市場的進程。渣打集團個人金融及財富管理業務行政總裁暨大中華及北亞地區行政總裁洪丕正指出，「年輕世代變得更願意學習管理財富，銀行除了協助他們妥善理財，更有責任提供創新便捷的數位工具」。

法巴銀財富管理調查亞太地區下一代（Next Generation）超高資產客群，也發現私銀的數位新世代客群，要求投資商品更加細節、透明，也要求用AI等先進技術進行投資標的分析，否則客戶不肯埋單。

APPWAY認為，無紙化是數位金融服務第一步，啟動相關服務之前要數位KYC（客戶個人資料查核）、作好洗錢防制的追蹤。如台美團隊金融科技新創公司Aegis Custody的數位資產託管流程，成為私銀對跨國金融商品的數位監管。

高資產客戶的可投資部位大，充沛且多元的投資商品是外商銀行既有優勢，數位化金融商品導入更可發揮加乘效果，星展銀行已開發的全方位數位資產生態系，將能接受客戶的數位資產、比特幣等投資下單，把私銀業務與目前商業銀行財富管理服務再拉開一個層級。