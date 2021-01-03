券商在途款短期融資 將開放

投資機會一逝不再。金管會研議2021年將開放證券商承作「在途款短期融資業務」，即投資人贖回基金要轉進股票投資，現行要T+5（T指贖回日）以上的時間，或賣股票要轉入其他標的，也要T+2的天數，券商未來可以「墊款」方式，讓投資人將錢立即投入新的投資，抓住投資時機，券商也可提高資金的投報率。

金管會正在研議，開放券商承作在途款短期融資、以受託買賣外國有價證券作抵押品的外幣融資、國際證券業務分公司（OSU）可辦理外幣不限用途借貸等，券商資金運用管道將大幅提升，可運用其淨值六倍，即約新台幣3.24兆元的資金，去提升獲利。

另外，金管會也正朝開放方向研議，未來券商也可承作投資人「以基金換基金」的方式，即投資人不用先贖回A基金，再將資金轉投資B基金，可以直接價值互抵，補價差或退餘款的方式，直接轉換投資標的，這也是好好投資正在沙盒中實驗的項目，2021年也將考慮開放券商承作此新的投資模式。

基金贖回需要T+5或T+6的時間才能拿到錢，也就是贖回當天再加五到六天，基金投資人才能拿到贖回的資金，賣股票則要二天以上拿到款項，群益金鼎證券在2020年1月15日進沙盒，即是要實驗投資人要賣股票轉買基金，或贖回基金要轉買股票，都可由券商在T+0的時間，即當天提供資金，讓投資人馬上投資，原訂2021年1月14日出沙盒，但現在已可不用實驗了。

主要是金管會已規劃2021年就要開放這類「在途款短期融資」，即券商可針對投資人已贖回基金或已賣股票的部分，提供短期墊款，即二至五天的短期融資，讓投資人可以馬上買到想要的投資標的，券商也可以賺利息，若週轉率高，則券商也可擴展業務量，增加資金運用的收入。

除了在途款短期融資外，金管會要開放國人可透過券商，以定期定額方式投資國外股票，而這些國外股票亦可作抵押品，向受託券商辦理外幣融資，等於用融資方式投資國外股票，拉高投資人的投報率，同樣可以提升券商的資金收益率。