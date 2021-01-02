六大投信指路 台股、新興債 2021牛氣奔騰

揮別驚濤駭浪的2020年，2021年雖仍有疫情干擾，但在全球經濟可望從谷底反彈、復甦的氣氛下「牛氣沖天」。據本報調查採訪顯示，新年度六大投信法人最看好的股市以「台股」為首，其次為「陸股、美股」；產業部分則押寶「生技、科技股」。至於債市，則以「新興債市」的呼聲最高，而貨幣方面由「人民幣」拿下最受看好的外幣投資幣別。

永豐投信認為，全球寬鬆資金潮下，2021年股票行情可望持續延燒，新的一年全球經濟屬復甦格局，一旦新冠疫苗在各地施打發揮效果，全球經濟將不只受惠資金潮與政策挹注所帶來的經濟動能力，更將恢復各地通膨提振力，其中，具備關鍵科技發展實力的「美國、台灣與大陸」，仍將是市場投資聚焦。

針對2021年第一季的表現，安聯投信表示，基本面與市場都持續看好，風險性資產繼續前行，信用債受惠，長期趨勢及轉機概念機會並存，具體的配置建議，以收益成長、特別收益多重資產為核心、比重六成；另可搭配各兩成的美國收益資產、大中華與AI趨勢策略，進行槓鈴式配置。

中信投信國際投資科主管葉松炫表示，經濟受到疫苗研發成功激勵，基本面呈現正成長，但經濟復甦路徑料將偏向W型，疫情於2021年可能仍無法終結，至第一季前，預估各國有極大機率維持程度不一的防疫管制。經濟有限度開放下，復甦腳步將略顯遲滯。

不過，多數股市皆能找到方向明確的科技投資契機，例如5G、綠能產業、新能源車等。智慧5G的應用將正式起飛，5G不僅促使手機聯網更快，也賦予萬物聯網更多商機，催生諸如賽事全景直播、遠端手術等服務。

看好港股的新光投信指出，2021年為大陸十四五計畫的首年，經濟復甦繼續領先美國，這會是東方新科技結合新經濟大爆發的一年，尤其全球智慧手機和網路普及，讓數位資料無所不在，造就「數據經濟」崛起。在數據時代，大陸擁有應用和市場兩大優勢，脫穎而出的科技巨頭及潛力新星，挾創新商業模式出線，更讓股價增添成長動能。

印度股市則是群益投信認為會有表現的市場，因美國大選底定與疫苗陸續開發成功，降低了不確定性，研判企業的財報優於預期，MSCI將調高權重，評價尚未過熱。

至於債市，富蘭克林證券投顧指出，各國公債殖利率全面下跌後，高信評債券及較高評等的高收益債利差，仍具吸引力，新興市場擁有豐沛投資機會，且資產價格相對成熟市場明顯低估，在市場復甦期間，信用債市可望持續保持活力。

永豐投信也認為，低利率環境下，突顯利差優勢的信用資產，如高收益債券與新興市場債券，投資價值相對佳；美元在量化寬鬆(QE)與持續低利率環境下，仍偏弱勢，中國大陸則在疫情後快速復甦，人民銀行採取寬鬆政策收緊，加上十四五計畫展開，看好人民幣升值趨勢成為新常態。