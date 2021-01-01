台資租賃 2020獲利疫外亮眼

大陸疫情控制得宜，台商在大陸投資租賃業營運非但沒有受疫情影響，反而2020年繳出更亮麗成績單，整體台資租賃公司前三季總獲利為76.4億元，較去年同期71.78億元，年成長率達6.43％。

根據在大陸租賃公司在台灣母公司前三季財報公告顯示，營業表現甚佳，包括中租控股集團的仲利國際、仲津國際，還有裕融租賃、和運國際租賃，以及王道銀行旗下的台駿國際租賃公司，五家在大陸租賃公司今年前三季獲利都超過2.4億元以上，其中有三家公司獲利年成長率更出現雙位數成長率。

除上述五家台資租賃公司前三季獲利佳，如仲信國際、中華開發租賃、台新津租賃、一銀租賃（廈門）等四家，獲利較去年同期成長率分別1,506％、176％、126％及131％，中華開發租賃甚至由虧轉盈，此外，陽信銀行旗下的陽信融資前三季獲利年成長率也超過四成。

王道銀行旗下子公司中，則以台灣工銀租賃及子公司（台駿國際）獲利最穩健，旗下租賃公司第三季的延滯率1.55％更創下歷史新低。

第四季為租賃業的傳統旺季，經營良善的台資租賃業第四季營業表現逐月加溫，據台資租賃業透露，第四季是資金需求旺季，在大陸的租賃公司第四季應有更多獲利進帳並帶來更大成長率。

中租控股在大陸已有49個據點，中租控股在2021年將依計畫增加新的據點，因此，中租控股在大陸據點將會突破50個，依中租控股財報來看，雖然來自台灣獲利占比仍最高，但來自大陸獲利近幾年正逐年增加，占比也逐漸提高，尤其仲利國際更是中租控股的「金雞母」，該公司2020年前三季獲利高達62.55億元，較前年同期為55.95億元，年成長近12％。