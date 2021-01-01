衝數位金融 公股銀大練兵

公股行庫除了持續徵才，也積極培訓人員。華南銀行近年因應數位金融業務持續發展，加強程式設計、大數據、資訊安全、社群行銷等各類人才培訓，除舉辦數位金融初階班、進階班等內部教育訓練外，並遴派人員參加台灣金融研訓院（芬恩特創新部落）等機構所舉辦數位金融課程。

另外，華銀配合雙語國家政策設置雙語分行，為提升員工英語能力，除鼓勵報考英檢外，已就開戶、匯款等銀行實務情境對話設計英語教材，並聘請專業英語訓練機構編制講義及錄製14門線上課程，預計於明年於銀行線上學習平台上線。

華銀主管說，2005年即設置數位學習系統「華銀易學網」，提供員工不侷限於時間、空間的學習平台，除了持續提升系統效能，讓全體員工除在家可透過電腦上課外，亦能透過行動裝置上線學習課程，並增加實體轉錄的線上課程。

第一銀行則是除法規類課程以外，近期陸續導入多元化線上課程，如管理、英語等，並採用「微課程」方式進行，每堂課皆約為15分鐘以內的短時數影片，鼓勵員工彈性利用零散時間學習。

一銀主管表示，今年培訓計畫仍以各項業務人員培育及儲備為主軸，輔以數位金融、管理、英語等專業培育，課程型態因應疫情調整，提高線上及遠端視訊教學比重。

此外，配合金管會政策及銀行開設雙語分行目標，一銀今年已著手雙語分行員工英語能力的培養，2021年起將更積極提升全行英語素質，此外，數位金融及財管2.0業務人才亦為重點培訓項目。

而一銀為提升培育成效，導入翻轉教學培訓方式，學員於參加實體課前須先行觀看基礎知識線上課程，並通過課前測驗，實體課堂中則以案例研討、小組討論及講師互動教學為主，透過線上及實體培訓方式，可提高學員觀看線上課程專注度，改善傳統課堂以講授知識為主的模式，有效提升學習吸收成效。