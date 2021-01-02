2因素攪局 壽險業務大軍今年難破40萬

壽險業務員2020年扣關40萬大軍門檻，因二因素宣告失敗。一是2020年有多項保險新制上路，利率又因新冠肺炎降到谷底，新契約保費前11月衰退逾28％，許多業務員不適應或未能通過考核，第二是金管會要求上課六小時，各公司開始清理閒置或聯繫不上的人員，11月底壽險業登錄業務員人數39萬6,223人次，12月恐也是易減難增，扣關40萬應要寄望2021年。

壽險公司每年初都會「雄心壯志」，全業界訂下增員數萬人次的目標，但今年前11月壽險公司登錄業務員人數僅淨增加1,096人，若12月未增加逾千人，甚至是減少，則2020年壽險公司登錄業務員增加人數，恐創七年來新低。

據壽險公會統計，11月底壽險公司登錄業務員人數達22萬6,529人次，前11月淨增加1,096人；11月底保險經紀人公會登錄業務員人數是8萬5,962人，前11月淨增加3,627人，保險代理人公會11月底登錄人數則是8萬3,732人，前11月淨增加1,029人，等於廣義的壽險業務大軍今年前11月淨增加5,752人，全年若沒有超過2018年的淨增6,940人，則2020年同樣淨增加人數是創七年新低。

2020年壽險保單責任準備金利率調降二次，年初及7月1日各一次，保費增加或保單投報率下降，賣相較不佳，再加上目標到期基金連動債保單3月1日有新的信評規定，7月1日有最低死亡保障門檻、CSM（契約服務邊際）不得為零、70歲以上投保具保價金保單要錄音錄影（後降為65歲）、宣告利率平穩機制等，都讓保單銷售量受到衝擊。

據壽險公會統計，今年前11月新契約保費8,347億元，尚未突破億元規模外，還較去年同期衰退28.2％，不止壽險公司業務員通路業績衰退近28％，銀行通路銷售保單的新契約保費業績更衰退31％，除了造成增員上難度增加，也可能讓更多新人不適應或達不到基礎業績被考核掉。

其次則是金管會要求從2020年起，每位業務員每年都要上滿6小時法令遵循課程，各公司為了落實此規定，2020年底開始清理無法聯繫、掛名的業務員，以免不合規定，因此11月單月業務員不增反減，單月少了539人，壽險業估計12月還會再清理一波，所以2020年恐怕無法達到40萬大軍的目標。