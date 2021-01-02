2020前11月銀行吸金王是這家壽險公司！

2020年哪家壽險公司的保單，在銀行通路「吸金」最多？據壽險公會統計，前11月銀行通路新契約保費第一名，是富邦人壽，有近638億元，占其新契約保費的57％左右，但台灣人壽以624億元緊追在後，銀行通路占台壽新契約保費的近八成，11月單月台壽在銀行通路搶下近78億元的保費，富壽亦搶到70億元，兩家公司就占當月銀行通路近35％業績。

在自家業務員貢獻度上，前11月仍是以國泰人壽的業務員，以新契約保費854億元，遙遙領先其他公司，業務員的業績占國壽新契約保費近59％；業務員業績貢獻第二名是南山人壽，前11月有616億元，占其新契約保費的64％，值得一提的是南山人壽在2020年完全不能賣投資型保單，所以其業務員應是銷售傳統保單的第一名。

因為金管會不樂見壽險公司再大賣儲蓄險，今年銀行通路前11月新契約保費業績4,350億元，較2019年同期大幅衰退逾31％，占整體新契約保費52％，仍是維持過半的強勢通路，銀行主要還是銷售躉繳利變壽險、利變年金、短年期繳費還本終身險，還有躉繳月月配息類全委投資型保單。

壽險公司業務員前11月則貢獻3,185億元的新契約保費，占業績的38％；傳統保經代通路則貢獻760億元，占9％多，等於傳統業務員大軍約占新契約保費的47％，另外還有電話行銷、網路投保等多元銷售管道，保費大約52億元，占率仍不到1％。

在傳統保經代通路上，前11月銷售最多的是安達人壽的保單，新契約保費近113億元，占安達人壽業績的40％以上，第二名是賣安聯人壽的保單，有103億元，第三名才是全球人壽的95億元。

今年前11月業務員貢獻新契約保費前五強，除國壽、南山外，第三名就是富邦人壽業務員，有445億元，占其新契約保費近40％，第四名是新光人壽業務員，有395億元，占58％，第五名是三商美邦人壽業務員貢獻241億元，占近97％。